Offerte di lavoro dei privati

mercoledì, 21 febbraio 2018, 08:51

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento dell'ex sindacalista Cgil Umberto Franchi a 12 giorni esatti delle elezioni politiche del 4 marzo sulla retorica della fine delle ideologie che ha aperto un varco alle forze di estrema destra

martedì, 20 febbraio 2018, 16:55

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento del professor Elio Bertini in merito alla vicenda della cancellazione a Viareggio del nome di Mafalda di Savoia tra coloro cui intitolare una via o una piazza

martedì, 20 febbraio 2018, 09:53

Come vivremo dopo il 4 marzo? Andrà tutto molto bene, viste le promesse elettorali. E se non sarà subitissimo, si tratterà di aspettare un pochino, il tempo per fare le riforme garantite da tutti i partiti per il nostro benessere e la nostra felicità.

lunedì, 19 febbraio 2018, 13:59

Balbettante, timida. spaventata, priva di corsa e grinta, ormai abbiamo finito ogni aggettivo per la Pantera malata. Il pallone che bruciava si percepiva anche da fuori campo, Giocatori che sono stati certezze per mesi oggi sono ombre che si aggirano per il campo con l'aggravante, per qualcuno, di avere esperienze...

venerdì, 16 febbraio 2018, 23:05

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione dell'ex sindacalista Cgil Umberto Franchi sull'attuale campagna elettorale in cui lo slogan più gettonato da certi partiti sembra essere "Prima gli italiani"

venerdì, 16 febbraio 2018, 19:15

Il candidato alla Camera per il Movimento 5 Stelle, accusato di essere iscritto alla massoneria, racconta la sua verità e spiega di aver agito in perfetta buona fede e sincerità