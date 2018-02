Rubriche : verso le elezioni: -12



"Oggi è il 5 marzo"

martedì, 20 febbraio 2018, 09:53

di barbara pavarotti

Come vivremo dopo il 4 marzo? Andrà tutto molto bene, viste le promesse elettorali. E se non sarà subitissimo, si tratterà di aspettare un pochino, il tempo per fare le riforme garantite da tutti i partiti per il nostro benessere e la nostra felicità. Ecco la giornata-tipo ipotizzata da Francesco Oggiano, di Vanity Fair.

“Dopo il 4 marzo mi alzerò tardi e, non avendo impegni incombenti, guarderò la TV (senza pagare il canone, me lo ha promesso Renzi). Nel pomeriggio prenderò l'auto (senza pagare il bollo, me lo ha promesso Berlusconi) e farò un giro verso le università, dove potrò vedere i tanti studenti che le frequentano (senza pagare le tasse, lo ha promesso Grasso). E siccome ci sarà un reddito minimo garantito per tutti da 750 Euro al mese (me lo ha assicurato Di Maio), credo che si possa anche fare a meno di andare a lavorare. Se poi per noia o per curiosità mi facessi assumere da qualcuno (perché il lavoro non mancherà, me lo hanno garantito tutti), mal che vada sarò pagato con almeno 10 Euro all'ora (parola di Renzi). Non verrò licenziato, anzi il Jobs Act verrà abolito e i soldi che guadagnerò saranno tassati al 15% (me lo ha giurato Salvini). Si potrà andare in pensione a 60 anni, non più a 67, con una pensione minima garantita di 1.000 Euro al mese (come assicura Berlusconi). Speriamo non siano solo promesse da marinaio, perché come diceva tempo fa un famoso comico, "Se la vita è una tempesta, prenderlo nel culo è un lampo”.

Quindi avviciniamoci al D-Day con fiducia perché dopo sarà tutto molto bello, sarà sempre Natale e festa tutto l’anno.

Poi ci sono quelle noiose e pedanti ricerche internazionali di quei centri studi che non servono a nulla se non a distribuire un po’ di soldi e a fare gli uccelli del malaugurio. In base a queste l’Italia è il paese che in Europa può vantare il più basso tasso di attuazione dei programmi elettorali. Negli ultimi 20 anni solo il 45 per cento dei provvedimenti promessi prima delle elezioni sono stati attuati. In Gran Bretagna invece sono al 90 per cento. Ci battono anche Spagna e Portogallo con rispettivamente il 74 e il 72 per cento.

Magari invece, in Italia, i parlamentari eletti ti fanno una cosa che non avevano promesso, così, tanto per contraddirsi un po’. E in genere peggiorativa dello status quo. Ma questa è un’altra storia.