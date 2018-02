Rubriche : lettere alla gazzetta



"Opporsi all'intitolazione di una via a Mafalda di Savoia è frutto di ignoranza storica"

martedì, 20 febbraio 2018, 16:55

di elio bertini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento del professor Elio Bertini in merito alla vicenda della cancellazione a Viareggio del nome di Mafalda di Savoia tra coloro cui intitolare una via o una piazza:

Caro direttore,

ho letto, condividendolo in pieno, il tuo editoriale riguardo alla diatriba viareggina se intitolare o meno una via o una piazza alla principessa Mafalda di Savoia. Anche questa vicenda, di importanza, se vogliamo del tutto marginale, fa emergere, come tu spesso denunci con forza, la profonda, abissale ignoranza riguardo al periodo storico che comprende gli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale fino al secondo tragico conflitto.

Ignoranza che ritorna ogniqualvolta si affronti quel periodo con i paraocchi della fazione politica. C’è da dire che non possiamo certo pretendere che tutti dedichino allo studio di opere ponderose, ma fondamentali per la conoscenza di quel periodo come quella di Renzo De Felice che qualche problema e vergognosi ostracismi procurò all’illustre storico, tanto per dire del clima degli anni Settanta e Ottanta, non molto diverso, quanto a faziosità e pochezza culturale di certi gruppi, a quello di oggi.

Intendiamoci, molti non avrebbero neppure gli strumenti intellettivi per affrontare e per comprendere opere storiche di questa portata e quindi preferiscono continuare a parlare per slogan.

Opporsi all’intitolazione alla principessa Mafalda significa esattamente essere prevenuti e mostrare tale prevenzione senza un briciolo di vergogna e con tanta meschinità. Per concludere vorrei portare una piccola testimonianza personale. Un mio zio paterno che durante la guerra faceva servizio nell’Arma dei carabinieri, venne catturato dai tedeschi ed inviato in Germania e, nel suo peregrinare da un campo all’altro passò anche da Buchenwald, dove ebbe notizia della presenza di Mafalda di Savoia e poi della sua crudele fine. Mio zio si salvò ed alla fine della guerra fu rimpatriato e trattenuto a Trento per un periodo di cure e di convalescenza, prima che potesse rientrare alla sua casa sull’Appennino reggiano. Era così malridotto che, per qualche tempo, fu fatto vedere solo a suo padre, mio nonno, combattente e ferito della Grande guerra, ma non a sua madre.