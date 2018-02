Rubriche : lettere alla gazzetta



"Perché Berlusconi, Salvini e Meloni, con la Flat Tax, vogliono truffare i ceti medi e bassi?"

domenica, 25 febbraio 2018, 15:57

di umberto franchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento dell'ex sindacalista Cgil Umberto Franchi circa la proposta del centrodestra, fortemente caldeggiata in questa campagna elettorale, della "Flat Tax".



Perché Berlusconi, Salvini e Meloni , con la Flat Tax , vogliono truffare i ceti medi e bassi ?



Primo. Attualmente i cittadini italiani pagano le tasse in questo modo progressivo: il 23% fino a un reddito di 15.000 euro l'anno; il 27% da 16.000 a 28.000 euro l'anno; il 38% da 29.000 a 55.000 euro l'anno; 41% da 56.000 a 75.000 euro l'anno; 43% oltre i 75.000 euro l'anno;



Secondo. Berlusconi, Slavini e Meloni, propongono una tassa unica per tutti chiamata flat tax pari al 23%... sia per coloro che hanno in reddito di 15.000 euro l'anno sia per coloro che hanno un reddito di 10.000.000 o piu' l'anno... ; in conseguenza di ciò , e' stato calcolato che un lavoratore dipendente con 25.000 euro l'anno ci guadagnerebbe al massimo 30 euro mensili ... mentre un imprenditore o un manager o un speculatore finanziario che guadagna 10.000.000 l'anno ci guadagnerebbe circa 200.000 euro al mese 2.400.000 euro l'anno;



Terzo. Per regalare ai "padroni " & C. i 200.000 euro mensili e piu'... tramite la Flat Tax , dai calcoli fatti servono 50 MILIARDI di euro che vengono tolti allo stato .. per cui lo stato dovrebbe recuperarli tagliando la spesa pubblica ai ceti medio/bassi cioe: stato sociale , sanita', servizi, pensioni, infrastrutture, con un ulteriore impoverimento che non sarebbe certo compensato dei 30 euro mensili della Flat tax;



Quattro. Ora udite udite...la destra dice: non ci sara' bisogno di tagliare lo stato sociale perche' i padroni, gli speculatori, i finanzieri, i ricchi , che oggi non pagano le tasse ma le evadono ( come del resto ha fatto Berlusconi , per cui e' stato condannato a 3 anni di galera) con la flat tax, diventeranno tutti piu' buoni e non evaderebbero piu il fisco, facendo recuperare i 50 miliardi che mancano (sic); ora in Toscana si dice : "Ma che sei grullo" ... Chi evade continuerebbe ad evadere e si prenderebbe anche il regalo dello stato con la flat tax;



Cinque. Infine l'ultima truffa e' questa: dicono, i soldi che i padroni ed i ricchi gnadanano pagando solo il 23% di tasse , nell'ipotesi 200.000 euro al mese, verrebbero investiti per aumentare le attivita' produttive cosi' crescerebbe il PIL e l'occupazione... E' una falsita' perché per aumentare la produzione devi vendere di piu' ... ma per vendere di piu' la popolazione deve consumare di piu' ... ma per consumare di piu e comprare più prodotti, i ceti medi e poveri devono avere piu soldi .... mentre con la Flat Tax ne avrebbero meno...e dovrebbero pagarsi ancor piu i servizi sociali.