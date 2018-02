Rubriche : lettere alla gazzetta



"Perché la Corte dei Conti boccia l'Inps?"

venerdì, 2 febbraio 2018, 11:22

di umberto franchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento dell'ex sindacalista Cgil Umberto Franchi in merito alla bocciatura da parte della Corte dei Conti dell'ente previdenziale Inps.



La Corte dei conti nel fare la fotografia dell'Inps sostiene che l'ente previdenziale ha registrato a chiusura del 2016 un risultato negativo di 6,22 miliardi azzerando quasi completamente il patrimonio; sostiene anche che la riforma del sistema pensionistico del governo del 2010 , con l'accentramento della gestione nelle mani del Direttore Boeri, non ha portato l'Istituto ad un maggiore equilibrio, infine dice che la situazione dell'Inps torna in attivo soltanto perché nella legge di bilancio del 2018 lo stato ha riconosciuto che l'Inps aveva effettuato anticipazioni che vengono ripianate per un importo di 59,455 miliardi...



Un giornalista ha chiesto ad un sindacalista della UIL nazionale, che cosa ne pensa della situazione Inps ed ha risposto: " lo avevamo detto in questi anni che e' sbagliato concentrare tutto il potere nelle mani del Presidente dell'Inps.. (sic) come se il problema fosse quello..; iin realtà ne la Corte dei Conti , ne il sindacalista Uil hanno detto qual'e' il vero problema, facendo pensare che l' Inps va male a causa di uno squilibrio per via dei contributi pensionistici in entrata che sarebbero inferiori alle uscite per pagare le pensioni.



Messa in questo modo la fotografia della Corte dei conti e' distorta perché non dice che i contributi assicurativi ai dipendenti statali non vengono pagati dalle amministrazioni pubbliche dello stato, degli Enti locali e da molte imprese pubbliche e che il ripiano di 59,455 miliardi effettuato dalla finanziaria 2018 si riferisce proprio proprio quello. Ora se una impresa privata non paga i contributi , interviene l'ispettorato del Lavoro fa una multa e obbliga l'impresa a pagare o la fa fallire ... ma questo non a viene nelle aziende pubbliche amministrative dello Stato... quindi lo stato deve ripianare i conti delle sue aziende.



Certamente quella della Corte dei Conti e' una posizione politica per dare l'impressione che occorra continuare ad intervenire sul sistema pensionistico facendo pagare ulteriormente i lavoratori ed i pensionati , come e' gia avvenuto con la "riforma" Fornero, mentre quella del sindacalista Uil e' una posizione dettata dall'ignoranza !