Rubriche : lettere alla gazzetta



"Piazza Aldo Moro, campo di trincea"

giovedì, 15 febbraio 2018, 11:00

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da un cittadino residente in Piazza Aldo Moro 125 (San Concordio in Contrada), dove denuncia le disastrate condizioni in cui versa la pavimentazione della predetta piazza:



Le buche, crepe ed avvallamenti dell’asfalto comportano costantemente notevoli pericoli per l’utente della strada, sia esso conducente di auto, ciclista o pedone.

I disagi aumentano decisamente in caso di piogge che, riempiendo le buche/crepe/avvallamenti dell’asfalto, creano pozzanghere di dimensioni non esigue, con evidenti disagi per le numerose persone che frequentano ogni giorno la piazza.

Come noto, infatti, in Piazza Aldo Moro vi sono numerosi istituti scolastici: un asilo nido, una scuola elementare ed una scuola media. Per l’effetto il flusso di persone (soprattutto bambini) e mezzi è piuttosto elevato.

Alla luce di quanto sopra esposto, non si comprende come il Comune di Lucca possa consentire che una piazza di siffatta importanza possa continuare ad avere una pavimentazione così degradata.

Da un punto di vista giuridico, inoltre, il Comune di Lucca potrà essere ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c. dal momento che è ben a conoscenza sia della grave incuria in cui versa da oramai molto tempo l’asfalto della piazza, sia delle evidenti insidie che presenta (in alcune foto è possibile notare chiaramente che le buche/crepe/avvallamenti sono di non poca rilevanza dal momento che vi si possono collocare anche un paio di occhiali da vista).

Con la presente, pertanto, invito formalmente il Comune di Lucca ad adottare celermente urgenti provvedimenti per mettere in sicurezza la piazza e, poi, a pianificare il completo rifacimento dell’asfalto di tutta la piazza (che per arrecare minori disagi agli utenti potrebbe essere realizzato nei mesi estivi quando le scuole sono chiuse).