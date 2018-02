Rubriche : pensieri rossoneri



Sprofondo rosso... nero

lunedì, 12 febbraio 2018, 18:43

di luca borghetti

Non ci sono più parole, alibi o aggettivi per definire l'attuale situazione all'interno del gruppo rossonero. Il periodo delle grandi assenze è finito, il "mercato" è finito ed è finito anche quello spirito aggressivo perfino sfrontato che aveva caratterizzato la Lucchese autunnale portandola fino al quinto posto. Non vincono da oltre due mesi ma ciò che è più grave sono l'abulia, la scarsa corsa e la totale assenza di grinta.

Al capezzale del grande malato lo staff tecnico non fa altro che giustificarsi di partita in partita e a ridimensionare le sconfitte riducendo tutto agli episodi dimenticando che fanno parte del calcio ahimé e le partite calano di numero... il plotoncino delle concorrenti per la salvezza almeno hanno un'anima, la Lucchese ha perso pure quella.

Il tifo aveva sempre conservato fiducia ed ottimismo, la coppia Lopez Obbedio lo scorso anno con poco si tolse soddisfazioni impensabili, ma quest'anno i giocatori non sembrano più seguire il mister, hanno perso anche le poche certezze del girone d'andata, la difesa fa errori pacchiani e davanti pungono meno di una zanzara.

Servirebbe una svolta, ma questa società non se la può permettere, due allenatori a libro paga sono troppi e, quindi, andremo con Lopez fino alla fine, ma il tempo è poco per sterzare, servirebbe una vittoria importante, ma ad oggi non vediamo con quali mezzi tecnici. D'altro canto il valore di rosa complessivo del girone è quartultimo ed è, ahimé, perfettamente in linea con la classifica.

Il palleggio della dispensa del progetto tecnico è terminato, attendiamo a breve la convocazione del buon Marchini con il gruppo di imprenditori locali. Se son rose fioriranno. Per questa Pantera è tutto difficilissimo perfino vivere la quotidianità in terza serie. Abbiamo subito ogni cosa quindi non vedo perché non si possa aspettare con relativa tranquillità i puntigliosissimi calcoli di investimento dei nuovi soci potenziali.

Dobbiamo omaggiare nel modo migliore l'unico vero grande presidente che la Lucchese abbia mai avuto nel dopoguerra dal grande Paradossi, il mitico Egiziano Maestrelli scomparso pochi giorni fa. Devono tornare gli occhi di Pantera, la fame e la voglia di aggredire l'avversario e non lasciargli scampo centimetro dopo centimetro o noi o loro. Noi ci saremo sempre. Forza Ragazzi. Forza Pantera.