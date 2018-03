Rubriche



Cedesi attività di articoli vari in zona di forte passaggio

giovedì, 22 marzo 2018, 21:41

Euro 50.000 Lucca, centro storico, cedesi un'avviata attività in via Beccheria, richiesta buona uscita di € 50.000, possibilità di stipulare contratto d'affitto ex-novo, € 3.100 al mese. Fondo di mq. 65 più cantina di mq. 25 e bagno. Per rispetto sulla privacy, maggiori info in Agenzia. Foto indicativa.

Rif. AC00557-b

