Centro storico, appartamento ottimo per affitto turistico

giovedì, 15 marzo 2018, 09:08

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento dell'ex sindacalista Cgil Umberto Franchi che ricorda il rapimento dell'onorevole Aldo Moro e l'uccisione dei cinque agenti della scorta da parte delle Brigate Rosse il 16 marzo 1978

martedì, 13 marzo 2018, 13:03

Sisma Bonus: il 23 marzo alle 17 si terrà un meeting gratuito con l’Ing. Braian Ietto associato dello studio Chetoni e Ietto di Pisa e assistente alla Facoltà di Ingegneria di Pisa, aperto a tutti (privati, professionisti, imprese edili, fornitori, agenzie) presso la sede ViviSmart a S.Filippo,

lunedì, 12 marzo 2018, 17:45

Non c'è verso la Lucchese non vince più son trascorse soste, mercati aggiustamenti vari ma il prodotto e' sempre il solito. Se si esclude la parentesi esaltante e casuale di Pisa una serie infinita di pareggi e sconfitte che eguagliano la grande squadra messa in piedi dal duo Bacci Galli...

venerdì, 9 marzo 2018, 20:06

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione inviataci da una lettrice che si è recata a far visita a un'amica presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Lucca

mercoledì, 7 marzo 2018, 17:13

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo testo inviatoci da Marco Chiari, segretario comunale Lucca Fratelli d’Italia, e indirizzato al neoeletto deputato Riccardo Zucconi all'indomani della sua vittoria elettorale

martedì, 6 marzo 2018, 22:36

Oddio, ma che è successo? Sogno o son desto? No no, è tutto vero! Le Politiche a Lucca sono state peggio di un maremoto. E il vostro Guercio si è ubriacato. Ecco perché ciò che state per leggere vi sembrerà più pazzesco del solito...