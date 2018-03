Rubriche : il guercio



Che legnata! Godo come un riccio

martedì, 6 marzo 2018, 22:36

Le elezioni per il Parlamento sono state una vera e propria batosta per il Pd. Stavolta il vento soffiava così forte che la solita rete di scorrettezze messe in piedi dal centrosinistra non ha funzionato. Che musi lunghi Andrea Marcucci e Stefano Baccelli, candidati al Parlamento e secondo tutti invincibili. Massimo Mallegni e Riccardo Zucconi entrambi del centrodestra, pur non essendo di qui, ma della Versilia, non solo li hanno battuti, ma addirittura stracciati.

L'ex presidente della Provincia, in conferenza stampa, ha perfino cercato di suscitare compassione dicendo che la notte successiva alla sonora disfatta ha pianto. Poverino, come sarei voluto essere lì a dargli un fazzoletto per asciugargli le lacrime: tanto casca in piedi perché rimane in Regione con un lauto stipendio, mica si era dimesso durante la campagna elettorale: ma vaia vaia vaia!

Stavolta anche la Chiesa, sempre al suo fianco, nulla ha potuto per salvarlo. Nonostante qualche tentativo sia stato fatto eh. Il vostro Guercio infatti è in grado di rivelarvi che durante l'incontro tra un pezzo grosso della Diocesi e un gruppo di lavoratori che vedono a rischio il loro posto (e avevano chiesto udienza al religioso) questi ha alzato il telefono per parlare proprio con Baccello Baccelli, fra lo stupore generale. E che dopo aver riattaccato, rivolgendosi ai presenti sugli sviluppi futuri per la drammatica situazione che stanno vivendo, l'esponente del clero abbia detto: "Certo, se vincesse Baccelli avrebbe più potere...".

Ingerenze da Medioevo, che stavolta non hanno funzionato. E che dire del Senatore di Barga, che dopo aver annunciato l'arrivo di milioni di fantastiliardi per le opere del territorio, aver incontrato tutti, ma proprio tutti (dai grandi imprenditori ai capi bastone dei paesi), che dopo aver messo in atto le varie pastette condite da sondaggi tarocchi che davano l'amico Baccelli avanti di un punto o due rispetto al diretto sfidante, ha visto vincere Zucconi anche nel suo Comune, dove risplende il Colle. Madonna mia che figuretta! Certo, quanto a lui rimane a Palazzo Marchesa (pardon Madama) perché era nel listino proporzionale. Ma restare alla greppia come ripescato è un'onta che sarà difficile digerire per un Re Sole come lui.

Chissà come gireranno subito le spalle agli ex potenti sinistrorsi gli industriali di turno e i vertici di associazioni e fondazioni varie. Si sussurra che abbiano il lutto al braccio, coperti dall'immancabile giacca e cravatta. Pronti tuttavia già a sputare nel piatto dove hanno mangiato (e leccato...) per anni. E come mi dispiace per tutta quella pletora di addetti stampa miracolati che non hanno mai lavorato in vita loro, e che restano senza padrone, come i cagnolini a cui muore improvvisamente il proprietario.

Intanto, al di là delle apparenze, a stappare lo spumante (ho sentito il botto da casa mia, sono Guercio, ma come sapete bene ho l'udito sviluppato) è stato il sindaco Tambellini e tutta la sua ciurma di non renziani. A parte un paio di eccezioni, né lui né altri assessori della giunta hanno mosso un dito in campagna elettorale per sostenere il duo lescano Baccelli-Marcucci.

Anzi, parte dei consiglieri comunali, anche quelli ritenuti più moderati (si fa per dire) di Lucca civica, per non parlare degli altri di Sinistra per Tambellini, si erano schierati per Liberi e Uguali di Cecilia Carmassi, diretta concorrente dell'ormai trombato ex presidente della Provincia. Contribuendo al crac della sfortunata accoppiata formata dal prodigo Stefano e dal tenebroso Andrea. Che ci siano ripercussioni? Sono ignorante, però qualche trambusto in più nel centrosinistra che guida Palazzo Orsetti ci potrebbe anche essere. Non subito magari, ma i nodi potrebbero venire al pettine.

Anche se a dare manforte alla maggioranza, nel caso Di Maio per creare un governo si alleasse con i piddini, potrebbe esserci il grillino BIndocci. Noi lucchesi però, è bene essere chiari, ci meritiamo di ciucciarci TambIELLA anche per tutto il secondo mandato. Già, non sarà mica lui che ha portato sfortuna? Eh eh eh, c'è chi lo mormora. A brindare pare sia stato anche Remo Santini: sul suo profilo Facebook in queste ore è comparso un post sibillino. Scrive testualmente: "Provare un senso di profondo piacere, di intima soddisfazione. Sentirsi vivamente contento o compiaciuto. Ecco, dopo tanto tempo rivivo tutte queste sensazioni insieme. Insomma, voce del verbo godere #laruotagira".

Ci vedrò anche da un occhio solo, ma ho letto e riletto, e mi pare che in questo caso non si possa dire che ogni riferimento alle ultime evoluzioni politiche è puramente casuale. Prendo spunto da lui, anche se non mi sta molto simpatico, e dal suo gioco di parole, per chiudere questa mia edizione straordinaria di commento alle politiche.

Visto che sto per andare a dormire (faccio i turni in cartiera, io lai, aspetto il reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle per licenziarmi) mi tirerò su le coperte sapendo che avrò un bel sonno. Perché anche se sono divorziato e ora single convinto, e nel mio letto quindi sia solo, so già che ripensando alla legnata presa dal centrosinistra e da Baccelli e Marcucci, godrò anch'io: come un riccio!