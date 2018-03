Rubriche : lettere alla gazzetta



"Débacle Pd, la gente stanca dei politici di professione"

lunedì, 5 marzo 2018, 18:32

di Anna Maria Battistini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve riflessione inviataci da una lettrice in merito alla conferenza stampa di oggi pomeriggio dei due candidati Pd Andrea Marcucci e Stefano Baccelli:

Gent.mo dottor Grandi,

mi permetta di esprimere una riflessione su questa rivoluzione che ha rivitalizzato l'immota e bradipitica situazione politica della nostra città. Leggo oggi su un quotidiano on line che i due grandi sconfitti Sigg.ri Marcucci e Baccelli, al di là della delusione personale, con grande senso del bene comune si preoccupano per le sorti del territorio in questo mutato scenario.

Forse il territorio, la gente che lo vive, ha voluto dare un segno forte e chiaro che non vuole più saperne di questi due politici di professione? In particolare il consigliere regionale Baccelli si è detto preoccupato per assi viari e nuovo ponte sul Serchio, progetti che potrebbero non essere realizzati con il nuovo governo. Tra tutte le problematiche della nostra realtà, in primis la sicurezza delle nostre case, l'occupazione giovanile, le nuove povertà, il primo pensiero è stato per le grandi opere.

Signori vedrete che il territorio sopravviverà alla vostra assenza. On change.