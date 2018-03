Ecco le schede e tutti i candidati

Rubriche : verso le elezioni



di barbara pavarotti

Ci siamo, per fortuna. Coi candidati stremati, in trepida attesa e coi cittadini altrettanto sfiniti che non vedono l’ora che questa buriana finisca. C’è chi sente o crede che il vento cambierà, chi invece ha il terrore di un ipotetico cambiamento e vede questo vento peggio del burian che ci ha afflitto. Qualsiasi novità, per costoro, è la tempesta del secolo.

Ecco l’ultimo ripasso, quello finale. Partiamo dalle sfide dirette sul territorio, quelle all’ok Corrall, dell’uninominale, dove o vinci o perdi. Salvo per chi è candidato anche nei collegi plurinominali: costoro, infatti, soprattutto se capolista o in seconda posizione, andranno dritti in Parlamento, sempre che il loro partito prenda i voti sufficienti, cosa sicura per le liste maggiori.

(per capire, se ancora non ci avete capito nulla, la differenza fra uninominale e plurinominale cliccate qui)

Le sfide dell’uninominale sono le più interessanti, perché in queste i cittadini possono far secchi tutti i candidati e premiarne uno solo. Il proporzionale ha i listini bloccati, con l’ordine di apparizione dei candidati deciso dai partiti. Qui il voto può solo essere dato al partito preferito, non al candidato.

Ecco, dunque, tutti i candidati che troverete sulle schede domani. Li elenchiamo secondo l’ordine di apparizione sulla scheda, che è stato deciso per sorteggio.

CAMERA, COLLEGIO UNINOMINALE

(comprende i comuni di Lucca, Capannori, Viareggio, Massarosa, Valle del Serchio e Garfagnana).

- Fabio Barsanti, Casapound

- Cecilia Carmassi, Liberi e Uguali

- Riccardo Zucconi, Centrodestra (Fratelli d’Italia)

- Emiliano Mari, Italia agli Italiani

- Piero Landi, M5S (espulso dal Movimento per la sua precedente iscrizione alla massoneria, ha già rinunciato ufficialmente alla proclamazione in caso di elezione. Quindi i voti andranno ai 5 Stelle, ma lui non potrà esserne un deputato)

- Luna Caddeo, Potere al Popolo

- Katiuscia Marchetti, Partito Comunista

- Mauro Domenici, Il Popolo della Famiglia

- Stefano Baccelli, centrosinistra (Pd)

In questo collegio, alle ultime politiche, nel 2013, i risultati furono i seguenti:

Coalizione Bersani

32,1%

Coalizione Berlusconi

25,2%

Movimento 5 Stelle

27,8%

Coalizione Monti

9,6%

Altri partiti

5,3%

SENATO, COLLEGIO UNINOMINALE

(Comprende le province di Lucca e Massa Carrara)

- Sara Paglini, M5S

- Giuseppina Tommasi, Per una Sinistra Rivoluzionaria

- Carla Stefanini, Il Popolo della Famiglia

- Luca Baccelli, Liberi e Uguali

- Francesco Corrotti, detto “Merlo”, Potere al Popolo

- Massimo Mallegni, Centrodestra (Forza Italia)

- Franco Pianelli, Partito Comunista

- Alessandra Guarducci, Italia agli Italiani

- Riccardo Bergamini, Casapound

- Andrea Marcucci, Centrosinistra (Pd)

In questo collegio alle ultime politiche (2013) andò così:

Coalizione Bersani

33,9%

Coalizione Berlusconi

26,1%

Movimento 5 Stelle

27,1%

Coalizione Monti

8,3%

Altri partiti

4,7%

Ora i candidati dei collegi plurinominali, che sono più vasti di quelli uninominali. Li troverete sulla scheda accanto al simbolo del partito, ma mai barrare sui loro nomi, solo sul simbolo, pena l’annullamento.

CAMERA, PLURINOMINALE TOSCANA 1

(Comprende le province di Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia)

COALIZIONE CENTRO SINISTRA



Pd: Marianna Madia, Antonello Giacomelli, Martina Nardi, Umberto Buratti +Europa: Roberto Capelli, Alessandra Bencini, Gianfranco Chelini, Simona Bruschi

Insieme: Angelo Zubbani, Alessandra Guidi, Roberto Nicoli, Marisa Anzillotti

Civica Popolare: Lorenzo Marchi, Eugenia Maria DI Vita, Francesco Poggi



COALIZIONECENTRODESTRA



Forza Italia: Deborah Bergamini, Maurizio Carrara, Erica Mazzetti, Andrea Maestrini

Fratelli d’Italia: Paola Frassinetti, Giovanni Donzelli, Letizia Giorgianni, Riccardo Zucconi

Lega: Claudio Borghi, Donatella Legnaioli, Manfredi Potenti, Elena Vizzotto

Noi con l’Italia- Udc: Francesco Pifferi, Cinzia Petrone, Iacopo Bojola, Alessia Lombardi



Movimento 5 Stelle: Riccardo Ricciardi, Gloria Vizzini, Daniele Ghiotti, Claudia Rossi



Liberi e Uguali: Roberto Speranza, Roberta Agostini, Marco De Martin Mazzalon, Elisabetta Liberatore



Casapound: Carlotta Chiaraluce, Fabio Barsanti, Sara Benigni, Lorenzo Berti



Potere al Popolo: Domenico Maria Minervini, Valentina Martini, Gianluca Venturini, Nicoletta Gini



Partito Comunista: Marco Rizzo, Katiuscia Marchetti, Marco Bondielli, Angela Sorrentino



Popolo della Famiglia: Vittoria Polacci, Stefano Sigali, Anna Del Guerra, Mauro Domenici



Italia agli Italiani: Carmen Menichilli, Claudio Cardillo, Maria Grazia Sansarello, Cristian Lorenzini

SENATO, PLURINOMINALE TOSCANA 1

(Comprende Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Massa Carrara)



COALIZIONE CENTROSINISTRA



Pd: Roberta Pinotti, Andrea Marcucci, Caterina Biti, Lorenzo Becattini

+Europa: Marco Perduca, Wilhelmine Schett, Massimo Bulckaen, Giulia Simi

Insieme: Elena Pulcini, Francesco Berti, Elisabetta Cianfanelli, Paolo Fantin

Civica Popolare: Donatella Buonriposi, Marco Pratesi, Serena Frediani, Sergio Castiglione



COALIZIONE CENTRODESTRA



Forza Italia: Massimo Mallegni, Barbara Masini, Tommaso Villa, Rita Pieri

Fratelli d’Italia: Achille Totaro, Marina Staccioli, Patrizio La Pietra, Angela Sirello

Lega: Alberto Bagnai, Sonia Fregolent, Manuel Vescovi, Tiziana Nisini

Noi con l’Italia- Udc: Luigi Morelli, Michela Rugani, Enrico Mencattini, Carola Farano



Movimento 5 stelle: Laura Bottici, Gianluca Ferrara, Sara Paglini, Nicola Zeloni



Liberi e Uguali: Alessia Petraglia, Giulio Marcon, Angela Riviello, Antonio Natali



CasaPound: Antonietta De Ieso, Massimiliano Bartolozzi, Antonella Gialli, Riccardo Bergamini



Potere al Popolo: Andrea Malpezzi, Mara Nistri, Fabrizio Bianchi, Tatiana Bertini



Partito Comunista: Sergio Baracchi, Silvia Cagnoli, Alessandro Massimo Facchinetti, Daniela Sanni



Popolo della Famiglia: Katiuscia Biondi, Massimo Finetti, Carla Stefanini, Matteo Cappelletti



Italia agli Italiani: Valentina Dini, Fabio Gori, Mihaela Drutu, Michele Ghilarducci



Per una Sinistra Rivoluzionaria: Claudio Ciarpaglini, Laura Novi, Domenico Marsili, Giuseppina Tommasi

Come vedete, i big in gara nel plurinominale sono molti. Quanti ne potranno andare in Parlamento? Tredici, per la fetta che ci riguarda, relativa al plurinominale. Lo prevede la legge. Poi i due vincitori dell’uninominale, settore Camera e settore Senato. In totale la nostra zona avrà dunque 15 parlamentari. Come dire, tanta offerta, tanto impegno e spesa per così poco… ma è la democrazia. Ed è giusto così.

Ultima notazione. I candidati presenti sia nell’uninominale che nel proporzionale, quindi con maggiori probabilità di essere eletti, sono 10: Andrea Marcucci (Pd), Massimo Mallegni (Forza Italia), Riccardo Zucconi (Fratelli d’Italia), Fabio Barsanti e Riccardo Bergamini (Casapound), Sara Paglini (M5S), Katiuscia Marchetti (Partito Comunista), Giuseppina Tommasi (Per una Sinistra Rivoluzionaria), Carla Stefanini e Mauro Domenici (Il Popolo della Famiglia).

Buona scelta.