Rubriche : il guercio



Il circo è tutti i giorni, ma lo spettacolo potrebbe finire

lunedì, 26 marzo 2018, 18:39

Circo sì, circo no. Con gli animali, senza... ci mancava anche questa discussione nella nostra città! Con tutti i problemi che abbiamo, perdere tempo dietro 'ste storie fa ridere. Anche perché, qui a Lucca, pagliacci, illusionisti, equilibristi si esibiscono ogni giorno. Eppure lo spettacolo potrebbe durare ancora per poco. Il Guercio vi svela il perché.

Lettori della Gazzetta, svegliatevi però eh. Anche voi a disquisire su questa disputa che riguarda l'esibizione delle bestie nell'area delle Tagliate. Il dramma che si consuma in questa zona dell'immediata periferia è un altro: il mercato ambulante, trasferito qui un anno fa, è ormai morto! Una scellerata scelta di questa amministrazione, che è riuscita a rovinare una delle poche iniziative commerciali che continuavano a funzionare. Ed ecco che entra in scena l'illusionista, ovvero l'assessore Valentina Mercanti: lei e gli uffici si sono addirittura dimenticati di autorizzare la fiera delle Palme, un appuntamento che la domenica prima di Pasqua era una tradizione. Io questa superstite renziana la chiamo Maga Maghella: con la sua bacchetta magica cerca di trasformate la situazione in quel che non è.

In centro continuano ad aprire paninoteche e locali (ora si parla anche di ristoranti al posto di cinema) e lei continua a dire che la moratoria sta funzionando, che l'invasione dei locali sta frenando, che le cose stanno cambiando. Ma chi pensa di prendere in giro? Vabbè dai, cambiamo argomento.

Il circo lucchese ha anche un altro protagonista: il mimo. Chi è? Ma come non lo sapete... il super assessore a cultura, sport e turismo. Sì proprio lui, Stefano Ragghianti. Uno che si intende di quelle deleghe come io sono esperto di ingegneria nucleare... ma vaia vaia vaia. Un mimo perché anche se non parlasse sarebbe lo stesso. Uno dei più grandi flop dell'amministrazione comunale. Ma saprà redimersi, dicono i bene informati. Ha convinto l'Unesco a dare un riconoscimento alla nostra amata terra. Che presto potrà fregiarsi di un titolo: patrimonio mondiale della sciatteria e dell'ottusità.

Ma di circhi per eccellenza, colorati e fantasiosi, ce ne sta pure un altro all'ombra delle Mura. Come di cosa sti parlando, ma dei Comics! Dopo che tutti sapevano già da settimane chi avrebbe vinto la selezione per fare il direttore generale (Emanuele Vietina) ora si sussurra che stia per essere fatto fuori il presidentissimo Francesco Caredio, mai stato allineato al centrosinistra. Il trapezista che potrebbe prendere il suo posto è Marco Terigi, attualmente membro del Cda di Lucca Crea. Sono Guercio e ci vedo poco, ma so predire il futuro... vedrete se non ho ragione.

E a proposito di circhi colorati... avete visto che fine sta facendo il Summer Festival? Quest'anno un programmone... un calendario da fare invidia a tutto il mondo. Il domatore D'Alessandro è riuscito a infilare di tutto nel cartellone, perfino Gianni Morandi. Che trionfo ragazzi. Da quando ha ceduto il pacchetto di maggioranza della sua società ad una multinazionale straniera, il Re Mida della musica non sembra essere più lo stesso. I soliti bene informati dicono che nel calendario potrebbe trovare posto perfino Peppino di Capri. Giuro che ci vado! Vuoi mettere il brivido di cantare a squarciagola... "Champagne, per brindare a un incontro... con te... che già eri di un altro". Pare però che in lizza ci sia anche Iva Zanicchi, che verrebbe a cantare "Zingara", dedicata agli abitanti del campo rom di fianco al cimitero. Sarebbe un'espressa richiesta dell'assessore Vietina, che dopo non essere riuscita a realizzare le promesse casette di legno per le famiglie sinti, almeno si sdebiterebbe con uno spettacolo. Chissà se Mimmo piegherà la testa e accetterà.

Mitici lettori della Gazzetta, nel circo lucchese che ha le tende montate 365 giorni l'anno, c'è anche il contorsionista, l'assessore Raspini. Studia già da sindaco, ma gli schiaffoni che gli hanno mollato i vigili urbani (che lo stanno massacrando pubblicamente dicendogliene di tutti i colori, con parole così pesanti da far arrossire anche i componenti della tribu dei visi pallidi) stanno facendo crollare le sue quotazioni. Ma è un contorsionista, dicevamo: abile nell'eseguire movimenti o prendere atteggiamenti forzati e innaturali, una persona che si barcamena e sfrutta l'onda: pare addirittura che sia terrorizzato da me, e abbia addirittura citato il mio nome nel corso di una commissione comunale, di fronte a testimoni. Anche molti sui colleghi di giunta, lo so per certo, si augurano che torni presto a fare il suo mestiere di prima, il poliziotto. Magari proprio a Lucca, almeno riuscirà a mettere mano dei controlli contro gli accattoni; pare che ieri in via Fillungo e dintorni si sia raggiunto il record di venditori abusivi presenti nei confronti dei passati. Ma tanto a lui che gliene frega...

A proposito di Raspini, il cognome mi fa venire in mente un altro palcoscenico che somiglia un po' ad un circo negli ultimi mesi... la Fondazione Cassa di Risparmio. Quanta cattiveria nei confronti dell'ex presidente Arturo Lattanzi. Prima lo leccavano tutti perché l'ente distribuiva soldi per ristrutturare questo o quello, da quando non è più in carica è diventato bersaglio. Ma chi c'è nella cordata di industriali che gli vuole così male? E perché? Sapete chi è ora come ora il funambolo per antonomasia? Ma il presidente Marcello Bertocchini: che deve schivare colpi a destra e a manca, e proprio tranquillo non è. Pare che ci sia chi vorrebbe defenestrarlo.

Carissimi miei fans... ma stavo per dimenticarmi una delle figure del circo più amate da grandi e piccini... il clown. Quello che ha il compito di divertire gli spettatori. E di personaggi che di risate ce ne fanno fare non mancano. Qualche esempio? Le "false" cordate per la Lucchese calcio che si sono squagliate come neve al sole (ammesso che siano mai esistite) tratti di strada realizzati da pochi mesi dove ci sono già dei crateri, periferie abbandonate come prima e più di prima. Quanti pagliacci in giro...

Che dire poi del giocoliere... sindaco di Capannori e presidente della Provincia insieme, Menesin Menesino. Trapezista perché stavolta rischia davvero di fare un salto nel vuoto, tra un volteggio su Facebook e l'altro. Si ricandiderà sindaco tra un anno, nel 2019, ma l'abbinamento alle Europee che lo fece vincere al primo turno nel 2014 (quando il Pd di Renzi prese il 40 per cento) stavolta potrebbe sortire l'effetto contrario: se Lega e M5S continueranno con questo boom, e i democratici scomparissero, non avrà scampo.

E poi c'è lui, l'equilibrista. Come chi è... ma il TambIELLA. Sì, non ha il fisico è vero, ma come riesce a fare l'acrobata lui con le parole e gli atteggiamenti non ce n'è. Un vero miracolato della politica. Dicono che sia preoccupato perché questo circo potrebbe chiudere a breve. E perché mai, direte? Eccoci alla rivelazione di cui vi parlavo all'inizio. Si mormora di un'inchiesta della Guardia di Finanza su una delle recenti operazioni condotte in porto dal Comune. Ma sarà proprio vero? O ancora una volta finirà tutto in una bolla di sapone? E i giornali, dico anche a lei direttore Grandi che fa tanto il furbetto, avranno il coraggio di approfondire? Ah, saperlo. Io mi sono sforzato anche troppo e chiudo qui. Prima di addormentarmi ascolterò una canzone di Renato Zero che si addice alla perfezione al racconto di oggi, e vale proprio per tutti. Soprattutto per le nullità della politica nostra. Perché il ritornello non lascia scampo a fraintendimenti: "E' meglio fingersi acrobati, che sentirsi dei nani".