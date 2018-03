Rubriche : lettere alla gazzetta



"Il quarantennale del rapimento e dell'uccisione di Moro"

giovedì, 15 marzo 2018, 09:08

di umberto franchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento dell'ex sindacalista Cgil Umberto Franchi che ricorda il rapimento dell'onorevole Aldo Moro e l'uccisione dei cinque agenti della scorta da parte delle Brigate Rosse il 16 marzo 1978.



"Il 16 marzo del 1978, le Brigate Rosse rapiscono l’onorevole Aldo Moro, uccidendo i cinque agenti della scorta. L’assalto brigatista avviene mentre l’onorevole Moro si reca alla Camera per l’apertura del dibattito sul nuovo governo Andreotti. Il primo verso i quali i comunisti avrebbero dato il loro appoggio esterno.



Il 9 maggio le Brigate Rosse uccidono l’onorevole Aldo Moro, il corpo dello Statista democristiano viene fatto trovare nel bagagliaio di una R4 parcheggiata tra Piazza del Gesù (sede della D.C.) e via delle Botteghe Oscure (sede del PCI). Il 14 maggio di quell'anno, dopo anni di avanzate, il PCI registra una flessione rispetto alle politiche del 20 giugno 1976. Avanzano invece DC e PSI.



La pratica del terrorismo era sicuramente l’esatto contrario dell’era delle speranze nate nel 68… Gli ideali e le lotte per un progetto di società giusta, egualitaria, compatibile con l’ambiente e la persona, non erano morti con la lotta armata …si continuava a lottare nelle fabbriche, scuole, territori... ma il terrorismo stava dando un duro colpo al Movimento di Lotta. Questo però non ci deve far dimenticare qual'era la relatà sociale . E' vero che la stragrande maggioranza dei lavoratori e studenti erano contrari al terrorismo delle Brigate Rosse... ed il giorno del rapimento ci fu subito un grande sciopero... ma le BR non erano isolate... anzi sicuramente vi erano operai, lavoratori, studenti e gruppi della sinistra exstraparlamentare, che davano non il sostegno ma sicuramente la loro solidarietà.



Da tempo lo slogan piu urlato nelle manifestazioni era "ne con le Brigate Rosse ne con lo Stato" e questo slogan era fonzionale allo sviluppo delle BR... anzi ad ogni azione Brigatista come quella dei rapimenti e punizione "gambizzazione" dei dirigenti di fabbrica , molti si sentivano vendicati dai torti subiti dai "padroni" e comunque la realtà dell'epoca vedeva intorno a alcuni centinaia di Brigatisti anche molti migliaia di persone che potevano fargli da sponda.



Il rapimento Moro accellerò la deriva del PCI che rinunciò "Compromesso Storico" , per sostenere l'unità nazionale del tutto subordinata alla "Balena DC"...



Tutti i partiti ad eccezione dei socialisti si rifiutarono di trattare con le BR la liberazione di alcuni prigionieri brigatisti come Curcio, con la liberazione di Moro, sostenendo che non era possibile riconoscere il terrorism come controparte politica... L'uccisione di Moro fece anche l'interesse di tutte quelle forze politiche (sopratutto all'interno della DC) retrive, ed i servizi segreti italiani ed americani, che vedevano in Aldo Moro l'artefice dell'apertura ai Comunisti... I servizi segreti certamente sapevano molte cose, tra cui dove si trovava la "prigione del popolo" ma si guardavano bene dall'intervenire affinchè Moro fosse ucciso.



Comunque coloro che praticavano la lotta armata e si definivano “Compagni” avevano un progetto debole e commisero l'errore fondamentale di uccidere l'operaio sindacalista FIOM all'Italsider di Genova Guido Rossa nel gennaio del 1979, isolandosi da molti operai che in precedenza potevano solidarizzare con loro.



Le BR naufragheranno… sia per l’inconsistenza con il nesso storico complessivo dell’epoca… sia per il fatto oggettivo che coloro che si erano battuti nel decennio 68/78, non avevano imboccato la strada della lotta armata… ma si erano posti in prima fila per contrastarla sul terreno ideale, culturale, sociale e politico".