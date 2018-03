Rubriche : lettere alla gazzetta



'In consiglio comunale problemi “civili” senza adeguate risposte “civili”'

martedì, 27 marzo 2018, 17:17

di Maurizio Incerpi

Caro direttore,

leggo https://www.lagazzettadilucca.it/politica/2018/03/consiglio-lattacco-della-garante-dei-detenuti-abbandonata-dal-comune/ e ancora, se non erro, sembra che i problemi (in attesa di risposte civili e degne di tal nome "civili") siano occasione per gli uni di dimostrare d’esser più bravi degli altri e per gli altri d’esser più bravi degli uni … in altri termini i problemi evidenziati anziché diventare problemi in attesa di risposte - risposte da darsi nel concorso costruttivo di tutte le componenti che politicamente sono espresse nel Consiglio Comunale che a tal fine hanno il dovere istituzionale pubblico amministrativo di sollecitare Sindaco e Giunta a reperire risposte civili – diventano occasione di pubblicità politichese fine a se stessa, lasciando di fatto tali problemi “civili” senza adeguate risposte “civili”.