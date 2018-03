Rubriche



La Camera penale non ci sta: "L'astensione dal lavoro non vuole censurare l’informazione giudiziaria e neppure è rivolta “contro la Procura” o le Forze dell’ordine"

giovedì, 29 marzo 2018, 18:38

Il direttivo della camera penale di Lucca, preso atto di quanto pubblicato da alcuni quotidiani in cronaca locale, in data 28/03/2018, intende precisare le ragioni a sostegno della proclamata astensione prevista per i giorni dal 9 al 13 aprile. Al contempo stigmatizza quanto riportato in ordine alla volontà dei penalisti lucchesi di "attaccare" la Procura, la polizia o la stampa stessa e/o di manifestare qualsivoglia volontà di censura o limitazione del diritto di cronaca. Ecco il comunicato diffuso dalla camera penale di Lucca:

Abbiamo colto nel segno. Lo dimostra la reazione stizzita e scomposta di alcune testate giornalistiche, intervenute mercoledì 28 marzo sulla delibera adottata dalla Camera Penale di Lucca relativa alla c.d. inchiesta sul doping. Facciamo un po’ di ordine. La iniziativa adottata dalla Camera Penale di Lucca non è certo volta a censurare l’informazione giudiziaria e neppure è rivolta “contro la Procura” o le Forze dell’ordine. La Camera Penale persegue la tutela dei diritti delle persone, senza coltivare scopi corporativi. Attraverso la delibera presa di mira dalla stampa si intendeva evidenziare tanto la anticipata diffusione di atti di indagine, compresi i risultati delle intercettazioni, diffusi da giornali e telegiornali addirittura attraverso i relativi file video e audio, quanto la necessità di trovare un punto di equilibrio tra il diritto all’informazione e la tutela di quei diritti che spettano ad ognuno di noi.

La Camera Penale difende la libertà di manifestazione del pensiero, la presunzione di innocenza e il diritto degli indagati e imputati a non essere presentati pubblicamente quali colpevoli in via definitiva, prima ancora che sia stato celebrato un processo volto ad accertare le loro eventuali responsabilità. Allo stesso tempo, la Camera Penale mira a preservare il diritto delle parti di presentarsi davanti a un giudice terzo, non condizionato dagli effetti nefasti del c.d. processo mediatico, espressione con la quale si sintetizza la deriva di una cronaca giudiziaria, che non tiene conto della necessità di equilibrio che è stata evidenziata sopra.

I processi si celebrano nelle aule di giustizia e non sui giornali. La cronaca giudiziaria deve essere libera, vera, critica e non rappresentare pedissequamente il pensiero di una parte, neppure quella pubblica. La delibera con la quale è stata proclamata l’astensione, come espressamente specificato nelle motivazioni che la sorreggono, fonda le sue radici negli aspetti che abbiamo appena ricordato. La Camera Penale non è “contro” ma si batte a favore dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalle Carte sovranazionali; compito chiaramente indicato dallo statuto e il cui rispetto ha portato l’assemblea a deliberare l’iniziativa tanto infondatamente criticata. La Camera Penale è sempre disponibile al dialogo e al confronto costruttivo. Leggiamo che la nostra iniziativa sarebbe “roba mai vista”. Lo prendiamo come un complimento e questa iniziativa - come altre - la ripeteremo ogni qual volta sarà necessario.