E' in arrivo la settimana del cervello

sabato, 3 marzo 2018, 09:13

Ci siamo, per fortuna. Coi candidati stremati, in trepida attesa e coi cittadini altrettanto sfiniti che non vedono l’ora che questa buriana finisca. C’è chi sente o crede che il vento cambierà, chi invece ha il terrore di un ipotetico cambiamento e vede questo vento peggio del burian che ci...

venerdì, 2 marzo 2018, 08:47

Piace agli intellettuali, ai liberal-chic e ai benestanti. Nelle periferie ignorano persino che sia candidata con la sua lista “Più Europa” in coalizione col Pd. Ma su Emma Bonino, negli ultimi due giorni, si è scatenato il finimondo.

giovedì, 1 marzo 2018, 17:46

Aziende cercano intermediari assicurativi, camerieri, ragazzi au-pair, receptionist, animatori turistici, cuochi, lavapiatti, montatori meccanici, disegnatori meccanici, elettricisti industriali, fresatori, tornitori, ingegneri meccanici ed elettronici neolaureati e altre figure professionali

giovedì, 1 marzo 2018, 12:36

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento dell'ex sindacalista Cgil Umberto Franchi in cui si domanda chi votare alla elezioni politiche a soli tre giorni dalla data del 4 marzo

giovedì, 1 marzo 2018, 10:03

Risveglio imbiancato per molti lucchesi. La neve ha raggiunto infatti un po' tutte le zone della lucchesia, dal centro storico alle frazioni, fino alle località della piana. Per questo La Gazzetta di Lucca ha deciso di raccogliere tutti i vostri scatti. E' possibile inviare foto ed, eventuali, segnalazioni a: redazione@lagazzettadilucca.it .

mercoledì, 28 febbraio 2018, 10:46

Il decennio 2008-2018 sarà ricordato più della crisi del 33, soprattutto in ambito edilizio. Più dei “morti”, a livello fallimentare, spaventa la paura del domani di noi giovani, della sfiducia in generale nelle istituzioni che di riflesso si manifesta come fallimento personale ancora prima di iscriversi all’università