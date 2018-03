Rubriche



Lettera aperta di Marco Chiari a Riccardo Zucconi

mercoledì, 7 marzo 2018, 17:13

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo testo inviatoci da Marco Chiari, segretario comunale Lucca Fratelli d’Italia, e indirizzato al neoeletto deputato Riccardo Zucconi all'indomani della sua vittoria elettorale:

Caro Riccardo,

ti scrivo questa mia in primis per complimentarmi con te per la carica di Onorevole che hai ottenuto per le tue grandi capacità politiche ma soprattutto per le grandi capacità umane che hai dimostrato di possedere in questo anno in cui ci siamo frequentati. Abbiamo, tutti noi di Fratelli d’Italia, conosciuto una persona politicamente corretta, non hai mai alzato i toni, non ti abbiamo mai sentito parlare male di nessuno e quando qualcuno di noi voleva alzare i toni, lo hai frenato spiegandone le ragioni. Hai dimostrato a noi tutti cosa vuole significare la parola “politica” con la P maiuscola.

La sobrietà con cui hai festeggiato la vittoria deve essere un insegnamento per tutti noi, non sei andato spavaldamente a giro a cantare ed urlare, non hai salito scale con bandiere o vessilli strani, sei stato con i tuoi figli e con pochi di noi, trasmettendoci quali siano per te i veri valori, la famiglia - il lavoro ed il rispetto per gli altri. Lo ho capito la sera in cui in pochi intorno a te guardavamo i risultati dello spoglio delle schede, sei sempre stato compassato, senza mai, mano a mano che arrivavano i risultati, scendere in manifestazioni di esaltazione e lo ho capito ancora di più quando, avuto il sentore della vittoria, alle 5,30 di mattina, ti sei, con una scusa, allontanato per andare a casa tua per comunicarlo a tua moglie, non hai telefonato non hai urlato, sei umilmente andato da lei per comunicarglielo personalmente.

Ecco l’uomo che ho sempre apprezzato e che in quel preciso istante ha dimostrato le sue capacità umane. Grazie per questi valori, che al di fuori della politica, ci hai trasmesso. Grazie per essere stato al mio fianco ed avermi dato l’opportunità di starti accanto, grazie per avermi dato questo previlegio, per me molto importante, dal punto di vista umano.

Queste sono le qualità che ti hanno contraddistinto e che ti hanno portato ad avere il successo che meriti. Ora vai a Roma ed a Roma sono sicuro e certo che difenderai strenuamente gli interessi del nostro territorio e porterai all’attenzione di chi di dovere le nostre istanze. Grazie per avere fatto la storia della nostra Provincia, grazie a nome mio ed a nomi di tutti gli iscritti per rappresentarci e buon lavoro