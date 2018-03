Rubriche : pensieri rossoneri



"Ora si respira..."

lunedì, 26 marzo 2018, 10:08

di luca borghetti

E' inutile girarci intorno un po' di strizza di restare coinvolti nella lotta playout, alla luce di certe prestazioni sconcertanti, c'era eccome...e invece l'enfant du pay ci ha dapprima fatto imprecare col rigorino sbagliato poi gioire col gol liberatorio. Meritato.

Manca ancora qualcosina per la matematica certezza, ma il calendario propone quattro incontri in casa e due fuori e recupero in casa con la Pistoiese per cui si presume,anche se il rendimento casalingo e' stato disastroso, di raccattare quanto basta e magari anche a puntare l'undicesimo posto utile per i playoff sperando anche su qualche disgrazia altrui..

Nient'altro da raccontare perche', escludendo i due episodi sui quali e' ruotata la partita, nel mezzo non e' successo nulla di nulla confermando l' enorme difficolta' a giocare partite con le ultime della classe.Per fortuna all'orizzonte c'è Alessandria che di stimoli ne offre in quantita'industriali, partita da affrontare in assoluta serenita' senza nulla da perdere con un futuro in oggettiva discesa.

Della telenovela dela passaggio societario non ne parlaimo piu' sono stati stesi fiumi di inchiostro a proposito e a sproposito, quindi ci mettiamo in un angolo ad aspettare il mitico closing come primo step, e solo in quell'occasione potremo misurare la febbre al giovanotto di chiara provenienza toscana . Il resto son chiacchere da bar.

Una dedica speciale al inaggettivabile pubblico rossonero che ancora una volta al cospetto di una prestazione tristissima ha saputo essere protagonista malgrado tutto e tutti. Solo per la costanza e la passione meriterebbe altri palcoscenici e squadre di ben altro spessore. Ma la costanza si sa e' la virtu' dei forti, prima o poi la vita il merito lo riconosce.Basta solo saper aspettare.

Forza Ragazzi . Forza Pantera.