"Paura a psichiatria per i profughi violenti"

venerdì, 9 marzo 2018, 20:06

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione inviataci da una lettrice che si è recata a far visita a un'amica presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Lucca:

Gentile direttore,

ieri sono andata a trovare una mia conoscente ricoverata in psichiatria a Lucca, ma devo dire che una situazione del genere mai pensavo di trovare. Il reparto in preda a due esagitati profughi di cui uno particolarmente pericoloso e forte che sbatteva porte come uno zombie. Non ci hanno fatto entrare perché tutti avevano paura. E' intervenuta la Volante della polizia con tre o quattro agenti che lo hanno fermato con la forza. Una cosa incredibile, pericolosa per i pazienti e per chi voleva vedere di entrare. Questi energumeni che vengono mandati dai centri perché impazziscono, delirano, forse abusano di alcol sono tremendi. La polizia nemmeno riesce a fermarli e i poveri pazienti che soffrono di depressione o altro rinchiusi e terrorizzati.