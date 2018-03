Rubriche : lettere alla gazzetta



"Rifiuti, in Borgo Giannotti non si può guardare il cielo!"

domenica, 25 marzo 2018, 11:46

di paola ricci

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Paola Ricci in cui si denuncia la situazione di sporcizia e rifiuti abbandonati in Borgo Giannotti a Lucca.



"Se percorri la strada del Borgo Giannotti, a circa metà del cammino, troverai un luogo che sa di storia: l'Indicatore. Lì c'è un'antica colonna in pietra, alta metri 4,40, installata a metà ottocento, che serviva a indicare le varie direzioni da prendere. In carrozza, con i barrocci, a piedi, alzavi gli occhi e sapevi quale fosse la strada giusta per raggiungere Bagni di Lucca, Castelnuovo e Camaiore. Eh, sì, alzavi gli occhi e potevi scegliere la tua via. Oggi la storia è molto cambiata: il tuo sguardo lo devi tenere incollato al pavimento dei marciapiedi che stai percorrendo. Sul tuo cammino puoi trovare qualsiasi ostacolo: biciclette appoggiate ai muri, cacche che gli accompagnatori dei loro cani non tolgono, auto parcheggiate in maniera selvaggia (un vigile a far multe non lo vedi maiii!) e bidoncini della raccolta differenziata buttati a destra e a manca dopo che sono stati vuotati.

Via Borgo Giannotti ha la sua bella storia che non viene rispettata né dall'amministrazione comunale, né dai cittadini, e tanto meno dalla ditta che porta un nome che dovrebbe essere una garanzia: Sistema Ambiente. Non so, ma mi fa pensare a un gruppo di persone che si impegnano a far sì che l'ambiente sia in ordine, sistemato. Ma non sarà così, sono io in errore. Da circa una settimana, il meccanismo di Sistema Ambiente si è impuntato su un suo diritto: lasciare buste con un adesivo appiccicato dove sta scritto “esporre questo rifiuto esclusivamente all'interno degli appositi contenitori”. E non c'è santo che faccia desistere gli operatori da questa norma (eppure a Lucca di santi ce ne sono!). Basterebbero solo due dita per afferrarli e gettarli nel mezzo di trasporto. Io, da donna che porta avanti una gestione di casa, chiedo: “Ma se una famiglia, in un giorno speciale, una cena con tanti amici, il compleanno del bambino, insomma, un'occasione che ti fa produrre più multimateriale o più organico, cosa ne deve fare? Riempi il tuo bel bidoncino e, se non ci sta tutto, un sacchetto lo poggi sopra o di lato... No?!” In questa settimana molti l'hanno pensata così, in Borgo Giannotti, e ora siamo invasi da sacchetti abbandonati a non so quale destino. E chi li toglierà da lì? Cos'è un braccio di ferro fra i cittadini e Sistema Ambiente? Ma il bene della città chi lo tutela? Lotteria Differenzia e... vinci, Bonus di 80 euro (un numero che attira l'80!), ce n'è già stato uno! Ma una bella isola sommersa, in piazza della Croce, non vi viene proprio in mente? Che se hai una produzione maggiore vai a inserirla con la tua tesserina... No? Eh, già, poi se ne vanno via un po' di incassi coi parcheggi... I commercianti brontolano, i cittadini brontolano. E i turisti cosa penseranno di questo bel borgo tenuto così sporco? Mi hanno detto che c'è qualcuno dell'amministrazione comunale che si vanta di come sta andando la raccolta differenziata... Mah! Il fatto è che, con queste belle giornate di sole, in Borgo Giannotti non si può guardare il cielo!"