Villa padronale località Tre Cancelli vero affare

martedì, 6 marzo 2018, 22:36

Oddio, ma che è successo? Sogno o son desto? No no, è tutto vero! Le Politiche a Lucca sono state peggio di un maremoto. E il vostro Guercio si è ubriacato. Ecco perché ciò che state per leggere vi sembrerà più pazzesco del solito...

lunedì, 5 marzo 2018, 18:32

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve riflessione inviataci da una lettrice in merito alla conferenza stampa di oggi pomeriggio dei due candidati Pd Andrea Marcucci e Stefano Baccelli

sabato, 3 marzo 2018, 11:58

Rullino i tamburi. Suonino le trombe. Esultino i cuori: l’evento degli eventi, il tanto atteso, il desiderato, il concupito, finalmente è arrivato. Lucca dal 12 al 18 marzo ospiterà la Settimana del Cervello: una kermesse mondiale che porterà nella nostra città i cervelli più fini, più rapidi, più meglio di...

sabato, 3 marzo 2018, 09:13

Ci siamo, per fortuna. Coi candidati stremati, in trepida attesa e coi cittadini altrettanto sfiniti che non vedono l’ora che questa buriana finisca. C’è chi sente o crede che il vento cambierà, chi invece ha il terrore di un ipotetico cambiamento e vede questo vento peggio del burian che ci...

venerdì, 2 marzo 2018, 08:47

Piace agli intellettuali, ai liberal-chic e ai benestanti. Nelle periferie ignorano persino che sia candidata con la sua lista “Più Europa” in coalizione col Pd. Ma su Emma Bonino, negli ultimi due giorni, si è scatenato il finimondo.

giovedì, 1 marzo 2018, 17:46

Aziende cercano intermediari assicurativi, camerieri, ragazzi au-pair, receptionist, animatori turistici, cuochi, lavapiatti, montatori meccanici, disegnatori meccanici, elettricisti industriali, fresatori, tornitori, ingegneri meccanici ed elettronici neolaureati e altre figure professionali