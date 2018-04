Rubriche : lettere alla gazzetta



"Ancora sul bullismo..."

domenica, 22 aprile 2018, 13:43

di umberto franchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo nuovo intervento dell'ex dirigente della Cgil Umberto Franchi sull'episodio di bullismo avvenuto all'Itc Carrara di Lucca.



"Gli studenti coinvolti negli atti di bullismo alla scuola Itc Carrara, verranno puniti con la bocciatura o una lunga sospensione... In più la procura indaga sulla violenza effettuata... Tutto bene ? No, sono atti dovuti ma non serviranno a niente;



Il problema reale e' che il bullismo , non solo contro i professori, ma contro i più deboli e contro i disabili soprattutto se sono più intelligenti di loro, esiste perchè e' presente nella società in cui viviamo ... TV, mass-media esaltano la forza, la violenza, l'essere più furbi degli altri , il saper essere "capi", comandare , fregare gli altri.. .



In questo contesto chi e' piu' debole anche se più intelligente, ( anche se disabile) viene isolato, spesso bullizzato... in Toscana si dice che viene considerato un "bischero"..anche se i veri bischeri sono i bulli;



Certo gli insegnanti, la famiglia sono importanti nell'educazione... ma sempre più spesso anche i genitori coprono i figli bulli... perché culturalmente lo sono anche loro... e gli insegnanti tirano a campare perché fare didattica adeguata costa sacrifici...?



Allora cosa fare ? sarebbe necessaria una rivoluzione culturale e sociale con una lotta generale ed articolata per cambiare la scuola, il lavoro, la società, dove anche l'aggressività giovanile possa essere indirizzata per una giusta causa da sostenere con gli stessi insegnanti e genitori... ma vedo solo piagnistei... delega agli altri... melassa sociale ... la vedo molto dura! ma nel lontano 1967, Guccini scrisse una canzone che cantava assieme ai Nomadi dal titolo "Dio e' morto" , ancora attuale... e Dopo venne "il 68" ...... e Dio risorse per un lungo periodo..."