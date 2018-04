Rubriche : lettere alla gazzetta



"Aspettativa di vita: la morte o le pensioni?"

lunedì, 2 aprile 2018, 17:23

di umberto franchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione di Umberto Franchi, ex sindacalista della Cgil, sull'età pensionabile che sembra alzarsi sempre di più a fronte però di un sistema sanitario che peggiora di anno in anno.



Nel 2010 il governo di centrodestra, con la Lega di Salvini , Berlusconi, e ministro del lavoro Sacconi , fecero una legge ignobile che ogni tre anni, se aumentava l'aspettativa di vita, doveva aumentare a l'allungamento dell'eta' per poter andare - in pensione di circa 3/4 mesi dopo la data maturata ;

- due anni dopo , il governo tecnico di Monti con ministro del lavoro la "signora" Fornero oltre ad allungare ulteriormente l'eta' per andare in pensione, ha stabilito che la verifica sulla aspettativa di vita verrà effettuata ogni due anni e non più ogni tre anni;

- prima della riforma pensionistica Sacconi/Fornero, una donna poteva andare in pensione a 62 anni di eta'... oggi sia gli uomini che le donne vanno in pensione se hanno 66,7 anni e dal prossimo anno (2019) a 67 anni , una parte dell'allungamento dell'eta avvenuta in questi 5 anni ( 1 anno) e' dovuta alla legge di centro destra fatta da Sacconi;

- ora , assieme alla Grecia, ed in ossequio alla Troika Europea, Siamo diventati il Paese dell'Occidente con l'eta' pensionabile più alta, ma se non viene cancellata la legge fatta dal governo di centro destra con Sacconi e peggiorata da Fornero , in base alla aspettativa di vita ,ogni due anni andra' allungata di 4 mesi l'uscita dal lavoro, superando anche la Grecia ;

- e'stato calcolato che tra 15 anni per andare in pensione serviranno 70 anni di eta' e tra 30 anni, avremo il primato di dover lavorare fino a circa 80 anni di eta'.prima di andare in pensione;

- ma... c'e' un ma... questo: siccome in prospettiva andare in pensione a 77/80 anni non e' socialmente sostenibile, solleverebbe rivolte.... hanno inventato la norma di fare morire prima i pensionati bloccando l'aumento dell'aspettativa di vita.... cio' e' già avvenuto nel 2017, non attraverso una legge che obbliga i pensionati a morire, ma attraverso gli incrementi dei TIKET sanitari, l'allungamento dei tempi per fare esami e visite mediche , peggioramento di tutto il sistema sistema sanitario...così nel 2017 ci sono stati centinaia di migliaia di morti in piu' , senza l'allungamento della aspettativa di vita (sic) naturalmente sono morti prima i poveri.