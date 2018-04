Rubriche : lettere alla gazzetta



Asse ristoratori-Bindocci, la parola a Luciano Del Corto: "Nessuna guerra a Confcommercio"

mercoledì, 25 aprile 2018, 13:17

di luciano del corto

La sua petizione firmata da 23 ristoratori del centro storico ha scatenato un putiferio nelle associazioni di categoria e nei rapporti di queste con l'amministrazione comunale. Luciano Del Corto spiega com'è andata:

Sono Luciano Del Corto, proprietario dell'osteria Miranda a Lucca, l’iniziativa di portare l’applicazione delle regole nel settore della somministrazione di cibo è partita da me con l’appoggio del consigliere comunale Massimiliano Bindocci, nonostante facessi presente a Confcommercio, da anni, che la situazione a Lucca stava andando fuori controllo, molto probabilmente gli andava bene così come all’amministrazione comunale stessa.

I motivi possono essere facilmente capiti. Sono stare raccolte 23 firme di ristoratori VERI, cioè con cucine a norma e cuochi, potevano essere raccolte di più perché altri mi avevano garantito l’adesione, ma avevo finito il foglio dove far firmare ed insieme a Bindocci le abbiamo ritenute sufficienti. Non ci risulta ristoratori che hanno aderito e si sono pentiti. Considerato che non hanno aderito circa una decina di ristoranti per motivi definiamoli “politici“ ciò non vuol dire che fossero contrari all’inizativa.

Ciò vuol dire che un intero settore commerciale all’interno delle mura, un settore che definirei importante e strategico per immagine e qualità per tutta la città, era d’accordo sull’argomento della petizione, e cioè l’applicazione, con tolleranza zero, dell’attuale regolamento comunale che stabilisce norme e regole nel settore della somministrazione di cibi e bevande.

Tolleranza zero, dal momento che con la possibilità di strane deroghe, negli ultimi anni sono state aperte attività discutibili. Ed i controlli li chiediamo non su ristoranti conclamati, ma su falsi ristoranti. Confcommercio dichiara con forza di difendere i propri iscritti, ma compreso se qualora tra questi iscritti ci fossero attività che non rispettano le regole e si sono iscritte apposta per questo tipo di tutela? Tengo a precisare che la nostra non è una guerra a Confcommercio, ma abbiamo l’obbiettivo di ristabilire un equilibrio tra le suddette attività che al momento è totalmente assente al fine di una qualità ed un immagine migliore della città di Lucca da parte del gran numero di turisti che vengono a visitarla e fare un ulteriore passo in avanti per poter diventare una metà di eccellenza e non di semplice passaggio. Ma anche per noi lucchesi.