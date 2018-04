Rubriche : l'ago puntura



Bullismo al Carrara, cosa speriamo di lasciare alle generazioni future?

giovedì, 19 aprile 2018, 20:02

di flavia favilla

Io non ci sto capendo più niente.

In un Paese in cui si denuncia il proprio vicino per la siepe che invade per dieci centimetri il nostro giardino, di fronte a uno studente che disonora il proprio professore trasformandolo in un buffone, si diventa talmente indulgenti da ridurre il fatto a una goliardata.

Mi riferisco ovviamente agli eventi accaduti all’ITC Carrara della nostra città di cui non sto a ripetere i particolari perché pure i muri ne sono a conoscenza tanto se n’è parlato. A detta di molti, professore-vittima in primis, se ne è parlato e a sproposito a quanto pare. O peggio l’accaduto è stato amplificato senza motivo creando inutile allarmismo.

Ma stiamo scherzando? Siamo fuori di testa? Io non comprendo i motivi per cui il professore che ha subito l’affronto da parte dello studente abbia deciso di tollerarlo senza battere ciglio. Voglio pensare che abbia timore di ritorsioni da parte del ragazzo e della famiglia, dato che oggigiorno certi atteggiamenti rappresentano una consuetudine diffusa. Consuetudine che, assieme a molte altre, resta impunita perché in Italia oramai lo Stato c’è, ma solo per esercitare l’unico potere rimastogli: quello di spremere i cittadini come sanguisughe. Il resto .., sicurezza, rispetto, certezza della pena .. sono bazzecole .. Chissenefrega! L’importante è farlo credere in campagna elettorale a quei beoti che ancora in uno Stato ci credono!

No … non ci siamo ..

Da una parte assistiamo ad una parodia della politica che, dopo quasi due mesi dal voto, manco riesce a mettersi d’accordo per dare al Paese uno stralcio di governo, ammesso che poi combini qualcosa di buono.

Premetto: io non ho votato. Da molti anni non lo faccio più e questo atteggiamento ipocrita di chi sta a Roma non fa che convincermi di aver preso la decisione più saggia, con buona pace di coloro che ancora pensano che votare 5 Stelle, Pd o Lega faccia la differenza.. la differenza la fa eccome! Ma a chi viene votato e per almeno 5 anni campa lussuosamente alle nostre spalle!

Detto questo torno a ribadire che .. no .. non ci siamo.

Perché se da una parte ci tocca assistere a un teatrino tanto osceno quanto patetico da parte dei politici, dall’altro c’è l’affermarsi sempre più deciso di un perverso concetto di buonismo imprescindibile da ogni sorta di buonsenso.

E allora bisogna essere comprensivi verso i ragazzi che offendono o picchiano i professori, verso i troppi sbandati che compromettono la nostra sicurezza.

Lottare affinché vengano fatte leggi più severe verso crimini come quello dell’omicidio stradale, per poi vederle applicare soltanto a metà.

O ancora impegnarsi ad essere cittadini onesti e ligi al dovere, per poi assistere sistematicamente al più diffuso concetto italiano di “fatta la legge, si trova l’inganno”..

In queste condizioni degeneri, che mondo pensiamo di lasciare alla generazione futura? Uno schifo.

Un avatar rincoglionito dai social network, dai selfie e dagli smart phone, incapace di pensare, di ragionare e di rivestire ruoli ben definiti.