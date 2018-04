Rubriche : lettere alla gazzetta



Bullismo all'istituto Carrara: "Il fatto denota la perdita di autorevolezza della scuola il vuoto esistente tra gli studenti"

mercoledì, 18 aprile 2018, 16:34

di umberto franchi

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, la lettera dell'ex sindacalista Umberto Franchi in merito agli atti di bullismo verso un professore avvenuti all'ITC Carrara.



"Nella metà degli anni 70, da giovane sindacalista , mi e' capitato spesso di fare riunioni con studenti ed operai, decidere assieme iniziative di lotta nelle scuole, nelle fabbriche, nella societa' ... era un periodo dove nelle manifestazione si urlava: "operai studenti uniti nella lotta" e si lottava per cambiare nel profondo la scuola inadeguata e autoritaria, la fabbrica, il territorio, la società;

- all'epoca ero favorevole al voto " 6 politico" perché a causa degli scioperi , manifestazioni, occupazioni di plessi scolastici , gli studenti perdevano molte lezioni e quindi c'era " una giusta causa" per reclamarlo.. perché il fine era cambiare la scuola e la società...e facemmo molte conquiste in grande parte oggi "rimangiate";

- Ora sappiamo che la situazione e' regredita e quello che e' avvenuto all' ITIC CARRARA e' una preoccupante conferma.. ma cosa e' avvenuto? questo:

1) uno studente va alla cattedra del professore gli intima di mettergli il voto 6, gli dice che comanda lui, gli mette il dito indice sul viso imponendigli di inginicchiarsi ed il professore resta in silenzio, allibito, atterrito...;

2) gli studenti si alzano in piedi filmano l'pisodio, ridono, chiamano merda il professore, e fanno ben 4 filmati, mettono carta del cestino sulla scrivania del prof e deridendolo;

3) i filmati vengono inseriti nelle pagine del web ed esposte come se quello che e' avvenuto fosse un trofeo ... o una conquista da mostrare perché chi la fatta e' " un (sono) ganzo/i";

- ecco quello che e' avvenuto dimostra il grado di regressione civile e culturale esistente nella scuola e nella societa' ...;

- oggi , forse piu di allora gli studenti avrebbero mille motivi per protestare e lottare contro una scuola che non li forma ma li prepara per essere immessi nel mercato del lavoro come precari e sfruttati.. con "la buona scuola" devono svolgere anche attivita' lavorativa gratuita (sic)... ma la manifestazione di bullismo collettivo non ha niente a che fare con tutto questo;

- nella scuola, salvo episodi sporadici, non si parla di lotte o cambiare la scuola e le prospettive degli studenti... regna una grande melassa.. e quello che e' avvenuto non e' un atto di protesta ma solo un fatto di egoismo regressivo che da una parte denota anche la perdita di autorevolezza della scuola e dall'altra e' il sintomo del vuoto esistente tra gli studenti!"