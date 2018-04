Rubriche : lettere alla gazzetta



“Conosco il ragazzo dell’Itc, grave il fatto, ma restiamo con i piedi per terra”

mercoledì, 18 aprile 2018, 16:38

di michele sarti magi

Michele Sarti Magi, ex rappresentante di Istituto del Passaglia ed ex candidato consigliere con Matteo Garzella, attualmente attivista nel Movimento 5 Stelle, da poco Fashion Blogger, da sempre attivo nel mondo studentesco lucchese, commenta il fatto avvenuto pochi giorni fa all’Itc di Lucca.

“Ho sempre difeso e rappresentato il mondo della scuola, ho sempre scritto e raccontato verità scomode, quindi su questa situazione vorrei pronunciarmi anche io.

Partendo dal fatto che è vergognoso chi fa campagna elettorale con questa disavventura, è logico che il fatto non può essere difeso, tantomeno da me. Intanto, io conosco il ragazzo, e si, non me lo sarei mai aspettato, è vero. Serve un video per denunciare episodi spiacevoli tra studenti e professori o viceversa? Potrei elencarne un mucchio, ma evito.

Mi dispiace per il professore, la mia solidarietà totale va a lui, mi stupisce che sia stato lì senza fare niente, ma poi mi è stato detto che non è stato molto bene di salute tempo fa e la mia massima solidarietà va a lui. Mi dispiace per il ragazzo, che conosco, perché sicuramente non ha capito la gravità del suo gesto. Mi dispiace per la figura che è stata fatta ad un intera scuola e ad un intero corpo studenti, cioè quello lucchese. Ecco, appunto per questo, vorrei dire a chi dice "questi sono gli studenti lucchesi", di fumarsi meno cannabis, poiché fare di tutta l'erba un fascio è il tipico errore italiano. Io da studente lucchese, non sono così. Tanti non sono così.

Cominciamo a riflettere anche, sul compito delle famiglie, delle scuole ecc. Non è il primo episodio di violenza che accade a Lucca, tantomeno nel nostro paese. Sarebbe l’ora, in generale di valutare e riflettere sia da parte degli studenti che dei professori. Mi riferisco anche ad altri casi di violenza, accaduti poco tempo fa a Lucca, dove vengono descritti gli studenti in maniera errata e raccontati i fatti diversamente dal reale.

Ho visto che adesso c'è un'inchiesta e siamo andati a finire nel penale per ingiuria e violenza privata, su tre ragazzi della stessa classe, poiché il caso gira intorno a questo video della pretesa del 6, ma ci sono anche altri video dove offese, moccoli e aggressioni fisiche sono presenti.

Spero che la situazione si risolva nel miglior modo possibile, per il bene di tutti”.