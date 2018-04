Rubriche : lettere alla gazzetta



Discarica pericolosa a cielo aperto

venerdì, 6 aprile 2018, 14:42

di franca severini

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, le foto di una lettrice de La Gazzetta di Lucca che ci segnala una discarica abusiva tra Massa Pisana e Coselli.

Le foto testimoniano la discarica abusiva e pericolosa per la presenza di batterie e altro materiale tossico oltre a un cumulo di materiale di scarto edile che si trova in area ‘formalmente’ protetta da molti avvisi. Tutto ciò si trova sulla strada di VIA DEL TREBBIO, la traversa che da Massa Pisana (angolo ristorante Baffardello) porta alla zona industriale di Coselli. Ho contattato due volte Sistema Ambiente con nessun risultato, l’ultima addetta che mi ha risposto mi ha detto che non hanno personale almeno fino alla prossima settimana ma dubito su questa tempistica. La situazione avrebbe invece una urgenza perché già negli ultimi due giorni i rifiuti stanno aumentando e si stanno spargendo in tutta l’area verde e sopratutto nel canale Bottaccio che scorre poco distante.