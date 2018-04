Rubriche : architettura ed edilizia



Il primo meeting non si scorda mai: follia e ansia, le due fate madrine

mercoledì, 4 aprile 2018, 13:37

di sandy susanna

La prima canzone che mi viene in mente appena ripenso allo scorso venerdi, giorno del primo meeting sul Sisma Bonus, è ”l’emozione non ha voce”. Onestamente, oltre a mancarmi la voce, non avevo nemmeno un pensiero logico. Quando l’ansia prende a spallate la sana follia mentale, una nebbia pesantissima cade giù.

Ti ritrovi poche ore prima a preparare la sala riunioni, col tuo collega che, con una calma surreale ti dice: ehi, respira, ricordati di respirare. Sandy, respira!

Respiravo, altrimenti non sarei qui a scrivere, ma probabilmente da una branchia nascosta, perché se così mi diceva, con un po’ di preoccupazione, forse due domande tipo “mi toccherà chiamare l’ambulanza o la lego direttamente da qualche parte” gli sono passati per la testa.

I telefoni cominciano a squillare, manca un’ora: ”Io non posso venire, contrattempo”, “Ciao, non mi conosci, so che le iscrizioni sono chiuse ma sono partito da Firenze e vengo in là”, messaggini su messaggini all’ultimo momento, quando vorresti soltanto chiuderti in una stanza a fare almeno un’ora di meditazione teletrasportandoti in Tibet.

Nel frattempo, iniziano ad arrivare i professionisti, di questi ne conosci pochi, ma bastano per rompere il ghiaccio. Uno, due, dieci, venti. Ingegnere , sei pronto? Architetto, io si, respira.

Eh, respiro. Mannaggia. Oh, della lista mancano otto persone, aspettiamo? Ma si.

Ti affacci alla sala riunioni, gremita di compostissime persone che aspettano solo noi, ne conto quaranta ma sono di più, Braian impeccabile nella sua giacchetta elegante e vestito del suo sorriso più bello, già pronto davanti al video proiettore.

Eccola l’Ansia. Mi manca il fiato. Mi ritiro come un granchio nel mio carapace, dopo 15 minuti chiudo la porta, e via, come quando facevo nuoto, mi tuffo dentro.

In un secondo ti trovi dall’altra parte, quella antipatica della cattedra, per me posto inadeguatissimo dato che odio apparire. Mi ero preparata pure uno schemetto di introduzione al discorso che ho prontamente appallottolato non appena sono inciampata nel cavo del proiettore.

E decido così di andare a braccio.

Riconosci fra tutte quelle facce il tuo professore di lettere, ho il sole contro, vedo anche gli altri, che con la nebbia mentale però non hanno più un nome. Mi attacco a lui, al mio professore, citandolo non so come nell’introduzione, ringraziandolo per avermi guidata a suo tempo alla scoperta della mia passione, e poi non lo so, ho proseguito ma non ricordo, ho visto solo mio padre emozionato con le lacrime agli occhi.

Più che del Sisma Bonus oggi voglio parlarvi della sana follia mentale, quella che a pelle ti dice che con alcune persone puoi riuscire a far nascere un progetto, dal nulla. Quella follia che ti fa affidare totalmente a chi hai accanto, e che solo guardandolo negli occhi gli dici: la va, e la spacca. Sicuramente.

Finisci di dire la tua e ti siedi, con l’ansia ai livelli “tesi di laurea” guardi il tuo collega, socio morale in questo progetto, e lo vedi iniziare a parlare con una naturalezza invidiabile ad un mare di professionisti, che pendono letteralmente dalle sue labbra. Compostezza, professionalità, ironia, forte nelle proprie conoscenze. Sorrido, e finalmente respiro.

Il bello del tutto è che è stato un meeting attivissimo, con tantissime domande ed interventi, in un’ora l’Ing. Ietto è riuscito a dare tutto il meglio di sé. Senza lasciare un solo quesito in sospeso. Arriva la fine e come fuochi d’artificio scoppia un bellissimo, caloroso applauso. Sorridi, con la bocca tipo “Stregatto di Alice” e ti tuffi ad abbracciare il collega sussurrandogli nell’orecchio tutta la sua bravura.

Ho molta stima per l’Ing. Ietto, e il feeling mentale che ci lega è una cosa che auguro a tutti coloro che nella vita vogliono portare avanti un progetto. Nel lavoro, con la serietà che contraddistingue le persone intelligenti da chi si ferma alle apparenze, non esiste sessualità, non esistono tabù, non esiste io son femmina tu sei maschio. Esistiamo io e te, due cervelli, ottimi cervelli, che intrecciano sinapsi e idee. Tutto qua.

La cosa che ripeterò all’infinito è questa: collaborate ragazzi, collaborate professionisti, quando “a pelle e a testa” le cose vanno, buttatevi. Non siamo nemici, dobbiamo essere complici nel lavoro e nelle passioni, solo così si può ripartire, in tutti i campi.

Noi tecnici del mattone, consentitemi la generalizzazione delle categorie, abbiamo l’arduo compito di sensibilizzare tutti alla prevenzione per la salvaguardia della vita umana e del nostro lavoro, che è duro, non è festine e belle macchine, ma occhiaie che ti arrivano ai piedi e telefoni scarichi dopo 2 ore di telefonate per arrivare ad una soluzione. Sono chilometri macinati per 5 minuti di confronto faccia a faccia per definire una qualsiasi cosa e pensieri notturni che non parlano di vacanze e spiagge ma di progresso, di etica, di voglia di emergere, e in alcuni momenti di ansia, quella forte, perché te lo chiedi spesso se le strade che stai percorrendo siano giuste o meno.

La conferma che qualcosa di buono l’abbiamo seminato è arrivata subito dopo, quando, con un bicchiere di prosecco in mano per allentare la tensione e brindare all’inizio di qualcosa, ci siamo trovati marcati a uomo da chi ancora aveva domande, e dalla mole di telefonate e mail che ci hanno inondato dalla sera stessa e continuano ancora ad arrivare. E vedere andar via tutti, col sorriso sulle labbra e la voglia di ripartire è stata l’emozione più bella.

Folli siamo folli.

E l’ansia? Beh, pensandoci a mente fredda, è servita probabilmente per far arrivare la bontà delle nostre idee. Se ad una cosa ci tieni, non puoi non essere accompagnato dalla tua amica Ansia.

In tutto questo devo ringraziare mio padre che mi sta supportando lasciandomi agire con la mia testa, affiancandomi passo passo per trasmettermi tutta la sua conoscenza pratica nel campo. D’altro canto mi ci portava lui in cantiere a tre anni ad annoiarmi, non è che la mela può cadere tanto lontana dall’albero e visto che la “colpa” è anche sua se sono Architetto (o meglio, Dott.ssa in Architettura, per abbreviare mi chiamano Architetto), per andare in pensione può tranquillamente aspettare ancora qualche anno.

Sono una donna atipica, che si emoziona a veder alzarsi le gru, anche se sono di altri. Forse la passione si trasmette col DNA.

Adesso il collega ed io ci mettiamo in azione praticamente perché qualcosa si è davvero smosso, nel frattempo, se desiderate informazioni sul Sisma Bonus, mandateci una mail, siamo disponibili a fare un secondo, e meno ansioso, incontro aperto a tutti.

La prima volta non si scorda mai. Questo è sicuro.

Dott.ssa in Architettura Sandy Susanna, Titolare della Vivi s.m.a.r.t. Costruzioni, Via G. Lippi Francesconi 1256/x S.Filippo Lucca sito web www.vivismartcostruzioni.it mail: info@vivismartcostruzioni.it T.340.22 85 725