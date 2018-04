Rubriche



La parola alle guide turistiche: "No alla disinformazione"

mercoledì, 4 aprile 2018, 17:20

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la risposta congiunta delle Associazioni di Guide Turistiche all’articolo "Basta con l'ostruzionismo delle guide turistiche!” pubblicato il 30-3-18 dalla “La Gazzetta di Lucca”:

Gentile Direttore,

In riferimento alle note scritte da un ‘’pool di agenzie formative‘’ accreditate presso la Regione Toscana, le quali accusano alcune guide turistiche di ostruzionismo e disinformazione – le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle guide abilitate in Italia chiedono di fornire una pronta replica. L’articolo fa grave disinformazione, pretendendo di denunciare quella degli altri. La nota pubblicata accusa ingiustamente le guide turistiche di voler bloccare la potenziale concorrenza e garantirsi un piccolo mercato.

Il parere legale dell’Avvocatura della Regione Toscana già dal 20-3-2014 aveva evidenziato una situazione di “incertezza normativa” e un mancato allineamento tra un percorso formativo provinciale e la normativa nazionale che prevede un’abilitazione valida su tutto il territorio nazionale. In attesa di norme applicative certe, il parere si pronunciava a favore del blocco dei corsi. Nessuno vuole impedire potenziali concorrenti. E’ grave accusare le guide quando pareri legali delle Regioni hanno indicato che per le professioni, come indica la Costituzione, occorre una norma nazionale in base alla quale le Regioni devono attenersi. Tale norma al momento non c’è ancora. Le Associazioni di guide sono le prime a richiederla a gran voce, affinché si esca da tale “incertezza normativa”.

L’articolo afferma che la legge del 2013 deriva da norme UE, ma numerosi pareri legali da parte di tutti i gruppi presenti in Parlamento hanno affermato che c’è stata un’applicazione errata del diritto europeo, in quanto la Direttiva Europea sui Servizi (c.d. “Bolkestein”) non doveva essere applicata alla professione di guida.

Che la legge del 2013 abbia modificato radicalmente il ruolo e la professionalità della guida è un’affermazione non comprovata da normative, né dai fatti. Nel caos legislativo che c’è dal 2013, c’è stata una corsa a sostenere un esame sul patrimonio culturale ed artistico di una provincia, per poi esercitare altrove, senza aver superato l’esame su quel territorio oggetto dell’attività professionale. Ad esempio, persone che hanno seguito un corso sul patrimonio di Grosseto ora esercitano a Roma (dove l’esame di abilitazione presuppone anni di studio). Sempre di guida locale si tratta, ma senza la verifica delle competenze specifiche, con una dequalificazione senza pari dell’illustrazione del patrimonio.

Il sistema abilitante alla professione di guida turistica previsto in Toscana (anche prescindendo dai casi che sono stati oggetto di servizi giornalistici e su cui stanno indagando le Autorità preposte) non è condivisibile per i seguenti motivi: a) la formazione erogata riguarda il patrimonio di una provincia, ma poi l’abilitazione è valida su tutto il territorio nazionale: non esiste alcuna legge sulla quale si possa basare la continuazione di una formazione provinciale. b) La Costituzione, per le professioni, prevede un esame di Stato (art. 33).

E’ inammissibile che l’esame finale venga svolto all’interno dell’ente formatore privato, che la commissione esaminatrice sia composta da uno o più membri interni all’agenzia formativa poiché tale pratica configura in conflitto di interessi. Nella quasi totalità delle Regioni Italiane, l’esame di abilitazione è un esame svolto mediante bando pubblico, la commissione d’esame è composta da Soprintendenti di altissimo profilo e Docenti Universitari esperti per materia d’esame. Relativamente alla ‘’Laurea Territoriale‘’ (così citata dalla nota), le maggiori organizzazioni di categoria hanno sempre sostenuto l’esigenza del possesso di un titolo accademico quale requisito per l’accesso all’esame di abilitazione, come già prevedono alcune leggi regionali.

Dalla ricerca di Confguide-Confcomercio del 2016 risulta che l’83,5 % delle guide è laureato. Le guide turistiche conducono spesso visite guidate a gruppi composti da studenti universitari, congressisti e persone di elevato profilo culturale.

E’ pertanto logica la previsione di un titolo accademico pari o superiore a quello dell’utenza, quale requisito di accesso all’esame. Nessuno ha mai parlato di ‘’lauree territoriali’’, è un evidente nonsenso. Lasciando che i corsi su base provinciale continuassero, sembra piuttosto che la Regione Toscana abbia assecondato finora proprio gli enti formatori. Il blocco di un anno non si può configurare come un impedimento tale da gridare allo scandalo, in quanto vari corsi già iniziati stanno comunque continuando.

Le agenzie formative della Toscana si sentono colpite negli interessi economici, ma fino ad oggi, grazie ad una vacatio legis, hanno beneficiato di grandi afflussi di candidati presso le proprie sedi provenienti da altre Regioni e dall’estero. Accusano di corporativismo chi chiede un percorso formativo coerente con la normativa. Gli Enti Formatori potranno effettuare corsi per le guide turistiche prima e dopo l’abilitazione, in un’ottica di formazione continua. Ma gli esami di abilitazione dovranno essere esami di Stato. L’unica cosa su cui si può essere d’accordo è che una buona guida non smette mai di studiare e di aggiornarsi.

I timori delle agenzie formative sembrano ingiustificati, ci saranno grandi occasioni di formazione da proporre alle guide. E per gli enti formatori, ci sono tante altre professioni e mestieri per esercitare la loro attività. Il diritto-dovere della corretta illustrazione del patrimonio culturale tuttavia è in netta contraddizione con l’idea di lasciare la selezione al mercato, senza la verifica delle competenze specifiche. Il lavoro delle guide non produce una merce.

Si cita poi il ‘’carattere virtuoso della Toscana‘’. La Toscana, Regione in cui l’esame è ancorato al corso formativo, se è virtuosa, sembra piuttosto esserlo nei confronti delle agenzie formative private. Queste si professano garanti dell’accesso alla professione, ma il sistema toscano non è coerente con i dettami della Costituzione. In ultimo, i costi per l’accesso alla professione: nelle regioni in cui l’esame è svolto dall’ente pubblico, l’accesso all’esame di abilitazione ha un costo che varia dai 30 ai 100 Euro, in Toscana un corso formativo che è propedeutico all’esame costa dai 2000 ai 2600 €.

ANGT Flaica CUB nazionale Federagit Confesercenti FILCams CGIL nazionale – Guide turistiche UILTucs UIL nazionale – Guide turistiche