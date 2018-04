Rubriche : lettere alla gazzetta



Liano Picchi: "Dopo anni di silenzio la verità sul ricorso intentato dai privati di Sistema Ambiente"

giovedì, 26 aprile 2018, 14:35

di liano picchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di Liano Picchi ex presidente di Sistema Ambiente sulla vicenda relativa, dopo anni di silenzio, al ricorso intentato dai privati di Sistema Ambiente:

Come ho avuto modo di precisare in un precedente intervento la componente privata di Sistema Ambiente con cui ebbi forti scontri nel difendere l'interesse pubblico, grazie alle dimissioni concordate con la parte politica che esprimeva il consigliere Caredio, ebbe finalmente la meglio.

Una volte azzerato il Cda seguirono in breve una serie di interventi che io avevo a lungo ostacolato, due in particolare: l'acquisto della società Valfreddana recuperi e il ricorso contro la redistribuzione dell'avanzo di bilancio ai cittadini, che su nostra indicazione la Holding aveva deliberato.

I danni provocati dal primo intervento sono costati al Comune, ovvero ai cittadini lucchesi, diverse centinaia di migliaia di euro, terminati solo con la cessione avvenuta diversi anni dopo.

Ancor più grave, almeno in linea di principio, era invece la pretesa del privato di dividersi come utile di gestione, dei soldi prelevati in eccesso ai cittadini a fronte di investimenti non avvenuti.

L'ultimo intervento di Caredio che dichiarava “l'impossibilità di redistribuire ai cittadini l'avanzo digestione” e il silenzio che ha ricoperto l'intera vicenda negli anni successivi mi ha stimolato a ricercare l'esito del ricorso.

Finalmente il 24 settembre 2015 terminava l'iter processuale che vedeva definitivamente soccombente la componente privata.

Primo secondo e terzo grado, riconoscevano come giusta la proposta di restituzione ai cittadini dell'avanzo di gestione condannando la parte ricorrente (privati) al pagamento dei compensi liquidati e delle spese processuali.

In particolare la Cassazione specificava che “le somme conseguite con la TIA, e a maggior ragione per la parte eccedente il conteggio tariffario, non potevano costituire un utile societario... dovevano perciò essere trattate come indebiti, corrispondendo ad esse crediti di rimborso dei contribuenti”.

Quanto all'azione di responsabilità intentata dalla componente privata contro chi aveva preso questa decisione la Cassazione addirittura afferma che non solo” non c'è danno alla società”, ma questa addirittura corrisponde al “migliore interesse” in quanto è volta ad evitare l'assunzione di obbligazioni in capo alla stessa.

Giustizia è fatta i 445.000 euro restano ai cittadini.

Clamoroso invece il silenzio calato su questa notizia che in altre occasioni la parte pubblica avrebbe giustamente evidenziato con conferenze stampa e pubblici interventi.