"L'inverno del brutto anatroccolo e' finito..."

lunedì, 23 aprile 2018, 12:16

di luca borghetti

La nostra Pantera e' riuscita nel giro di poco tempo a rappresentarci il brutto e il bello del calcio, da prestazioni inguardabili e sconcertanti a partite da stropicciarsi gli occhi come quella di sabato pomeriggio. La Lucchese e' tornata quella di inizio stagione arrembante grintosa con grande possesso palla e qualche giocatore (Fanucchi su tutti) in forma smagliante, peccato pero' che il campionato e' agli sgoccioli e i punti lasciati per strada sono tanti, troppi.

La mancata continuita' di rendimento ha radici lontane ed e' dovuta senz'altro ad una mancata serenita' societaria, che sara' trovata, facendo gli scongiuri, solo la prossima settimana. Nella testa di chi gioca evidentemente non e' solo necessaria la tranquillita' economica, mai fatta mancare, ma quella di avere intorno a se un ambiente organizzato e non navigante a vista con iniziative sempre abborracciate e frutto di improvvisazione tipica delle squadre dilettanti.

Ma tutto questo a breve finira', la nuova gestione, ci auguriamo, dovrebbe impostare una nuova managerialita' e sara' impostata sicuramente con l'unico scopo del perseguimento del benessere della squadra con ricadute ovvie sul rendimento dei giovanotti.

L'attuale organico a mio avviso non dovrebbe essere totalmente smantellato ci sono elementi che hanno buon mercato in categoria, l'immenso e immarcescibile Fanucchi, e le bandiere Nole' ed Espeche, dovrebbero essere i punti fermi per la ripartenza . Ma ci sara' tempo per parlare di questo. Non vorrei che le logiche del mercato moderno spazzino via tutto. Attendiamo fiduciosi.

Nonostante le follie climatiche (quasi 30 gradi sabato) il popolo rossonero era ancora li' presente, a dar prova di una attaccamento e una passione veramente fuori dal comune. I nuovi proprietari si dovranno confrontare con una tifoseria in ampio credito e asfaltata nel morale dagli ultimi 15 anni (tranne l'irripetibile Correggio). Ripartiamo da qui tutti insieme dimostrando serieta' e organizzazione, Facciamo diventare questa squadra virale e mettiamo le basi per vincere di nuovo. Lo meritiamo da tanto. Siamo Lucca noi.