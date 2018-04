Rubriche : lettere alla gazzetta



"L'Italia che va: le Poste Italiane"

venerdì, 6 aprile 2018, 10:50

di umberto franchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di Umberto Franchi, ex sindacalista Cgil, sulla situazione delle poste a Lucca e nella piana.



"Dal 16 aprile il postino consegnerà la posta solo ogni due giorni a Lucca e in tutti i comuni della piana di Lucca, perche' la direzione delle poste per risparmiare sui costi e fare più profitti, ha deciso di tagliare il personale agli sportelli e ridurre la consegna delle lettere per due settimane al mese anziché quattro; così dopo aver tagliato e chiuso molti sedi di uffici postali in diversi luoghi e Paesi, gli utenti dovranno fare lunghissime file di attesa agli sportelli rimasti ed attendere la posta anche quella prioritaria con danni come le bollette da pagare in ritardo; questo fatto oltre ad essere grave per tutti i cittadini , comporta anche un taglio occupazionale dei dipendenti che non e' giustificato visto che l'azienda poste italiane e' Florida e fa profitti intensi, nel 2016 sono stati 625 milioni di euro ben 175 in più rispetto all'anno precedente; così dopo gli aumenti del tutto ingiustificati dell'acqua, del sistema ambiente, del gas, della luce, dei telefoni, del consorzio del Bientina per la Luigia dei fossi che generalmente non viene effettuata... mentre i salari, le pensioni , diminuiscono come valore assoluto... i cittadini e i lavoratori dovranno subire ulteriori ingiustizie; la gente non ne puo' piu' ma questi problemi non verranno risolti da nessun governo se la popolazione non si ribella scendendo nelle piazze...c'e' quindi da domandarci: ma i sindacati dei Lavoratori dove sono? cosa fanno? perché non proclamano scioperi in difesa dei cittadini e dell'occupazione? e i cittadini dove sono? perché non si organizzano in comitati e scendono in piazza contro le Poste Italiane ?