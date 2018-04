Rubriche : lettere alla gazzetta



Parco giochi S. Donato in degrado

sabato, 28 aprile 2018, 15:46

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve lettera inviataci con foto a corredo da parte di una lettrice che, per ovvie ragioni, ci ha chiesto di non pubblicare i suoi dati anagrafici:

Buongiorno,

segnalo la situazione di pericolosità dell'unico parco giochi praticabile per i bambini (gli altri hanno l'erba alta fino alle loro ginocchia!). Queste le condizioni in cui versa il gioco chiamato il polipetto dove si arrampicano i bambini.

Complimenti all'Amministrazione comunale per come tratta i nostri bambini!

Ps. vi chiedo cortesemente di non pubblicare il mio indirizzo mail, sono una dipendente comunale e in tempi di censura del libero pensiero non mi è consentito pensarla diversamente da chi amministra dispoticamente la città e il luogo in cui lavoro!

Grazie