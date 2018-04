Rubriche : pensieri rossoneri



Tutto in una settimana...

lunedì, 16 aprile 2018, 14:02

di luca borghetti

Importante successo esterno dei giovanotti rossoneri in quel di Gorgonzola che mette finalmente una pietra tombale sul pericolo play-out e rilancia velate speranze di corsa all'undicesima posizione utile per la post season.

I giovanotti non hanno oggettivamente faticato nemmeno più di tanto ad avere ragione di una spentissima ed irriconoscibile Giana ponendo fine alla serie nefasta di tre sconfitte su tre gare di campionato. La partita si è incanalata subito bene per la truppa di Lopez, scavando un gol piacevole ed inaspettato dell'enfant prodige Baroni, e sigillato poco dopo dal killer di Pisa quel Cecchini che forse con qualche infortunio/malanno in meno avrebbe sicuramente fatto un campionato diverso.

Comincia ora un piccolo minitorneo di due partite e sarebbe simpatico recitare quanto meno il ruolo del guastafeste e provare ad agganciare l'undicesima piazza, confidando anche in qualche inciampo, di dirette concorrenti, i finalini di stagione si sa in Legapro son come romanzi sceneggiati dove tutto ri€ntra in gioco.

Grande attesa anche sulla chiusura del sipario della telenovela dell'anno sul passaggio di quote che si dovrebbe materializzare entro giovedi prossimo. L'uomo barbuto è amante dei thriller e dei colpi di scena quindi l'attenzione è alta, ma non riusciamo francamente a comprendere gli scenari successivi se la cosa non dovesse andare a buon fine.

La tensione fra la tifoseria è palpabile, il fatto di tornare a lottare e ad essere di nuovo competitivi restituirebbe un po' di dignità e orgoglio a chi ha subito di tutto in questi anni. Ma veramente di tutto di più. Se si esclude la simpatica appendice del prossimo anno la Pantera è da oltre 15 anni che fra fallimenti e resurrezioni non compete per qualcosa di importante. Saremmo anche stanchini più di Forrest Gump.

Forza Ragazzi. Forza Pantera.