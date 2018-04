Rubriche : pensieri rossoneri



"Un se ne pole più..."

lunedì, 9 aprile 2018, 16:27

di luca borghetti

Questo campionato passerà agli annali, o non ci passerà proprio, per l'impazienza di chiuderlo in fretta e senza danni ulteriori. Il gruppo rossonero, nonostante anche il commovente impegno, per la mancanza cronica di finalizzatori degni di questo nome fa fatiche d'Ercole per trovare un gol e spesso subisce in piccoli episodi sfavorevoli. Le dinamiche di questo torneo sono queste e sentenziano che piu' di una onorevole salvezza non possiamo ottenere.

Una menzione speciale per un giocatore in passato al centro delle cronache, giustamente, per una gesto sportivamente evitabile, che con la sua classe cristallina e' riuscito a trasportare da solo la navicella rossonera in (quasi) salvo e si candida per un ruolo di uomo simbolo per la rinascita rossonera. Jacopo Fanucchi ha impiegato oltre tre anni a farsi rispettare come persona, come giocatore non ve n'era di bisogno; ed ha finalmente capito che giocare per la propria citta' ha un sapore diverso e particolare.

Settimana di passione closing. I segnali sono positivi, le difficolta'appianate e siamo in attesa del giorno e dell'ora e del nome del notaio che sancira' la fine della telenovela colpi di scena permettendo. Eh si xche' quando si tratta della ieratica barba tutto e' possibilie . Non dimentichiamolo..

I futuri proprietari, chiunque essi siano, troveranno una tifoseria non affamata ma letteralmente assatanata di calcio di vertice.La mediocrita' assoluta di questi campionati e' evidente e sotto gli occhi di tutti basta vedere cio' che sta succedendo ai vertici del nostro girone, non pensiamo quindi che occorrano risorse illimitate per impostare un torneo almeno competitivo.

Un se ne pole piu' davvero di mediocrita' . Basta per davvero. Lucca, almeno quella che frequenta il Porta Elisa, non lo merita.I tifosi,dimostrando di essere la parte piu' matura e intelligente del gioCattolino ha accettato e compreso di tutto di piu,'dai banditi alla storica indifferenza dell'imprenditoria cittadina al bullo di perfieria . Ci sono le basi per fare bene . Fate in fretta signori, non ce la facciamo piu'.

Forza Ragazzi. Forza Pantera.

Luca Borghetti -IL PROFESSORE ROSSONERO