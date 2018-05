Rubriche : lettere alla gazzetta



"Articolo sessista, per di più scritto da una donna"

sabato, 19 maggio 2018, 11:23

di Gilia Lolli Ceroni

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera fortemente critica di un pezzo redatto da una delle partecipanti alle lezioni di giornalismo. Di seguito la risposta dell'autrice:

Buongiorno,



ho appena visto l'articolo "La bella giornalista che parla di economia" e mi piacerebbe fare due chiacchiere con chi lo ha scritto (una donna, incredibile) e chi ha deciso di pubblicarlo. Partendo dal fatto che il modo in cui scrive è ridicolo, trovo assurdo he si parli di una professionista prima in termini di bellezza, poi di quello di cui dovrebbe trattare effettivamente l'articolo. In fondo, se porta un vestito leggero che annuncia un'estate birichina, perché mai parlare anche del fatto che sia anche una giornalista. "Pelle ambrata, bella come una modella"... ma stiamo scherzando?? Mi vergogno che ci siano miei connazionali così poco intelligenti e sessisti. Mi auguro che questa "signora", che di certo non è una giornalista, finisca a scrivere necrologi. Almeno ci allieterà un po' con il suo fresco modo di scrivere, in una di queste calde giornate. Firmato da una ragazza che sabato riceverà il secondo Master all'estero in un campo in cui prevalgono gli uomini, ma poco importa...l'importante è che sia di bell'aspetto.

Risponde Annalisa Ercolini:

Salve direttore,

grazie per avermi inoltrato l’email della signora Ceroni.

Suppongo che la signora abbia letto tutto il pezzo, ebbene se avessi la possibilità le domanderei: “Signora, cosa la disturba tanto dell’articolo?”

Sicuramente vorrei anche ringraziarla, perché email “garbate” come la sua, confermano ancora una volta la mancanza di solidarietà fra donne. Perché stravolgere qualcosa tanto da arrivare all’offesa? Non si può scrivere di una professionista, come la giornalista Mariangela Pira, in toni addirittura più leggeri senza per questo sminuire la sua bravura? E’ mai possibile che ogni argomento debba essere appesantito unicamente per il gusto di renderlo intellettualmente alto?

Cara signora Ceroni, sono colpevole di aver scritto quel pezzo col cuore perché volevo, in parte, restituire l’emozionante lezione ai lettori.