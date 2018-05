Cartoni in via Roma 'abbandonati'

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 7 maggio 2018, 16:12

Finalmente è calata una pietra tombale sul campionato, nel peggiore dei modi purtroppo, i giovanotti rossoneri avevano la possibilità di dare un degno finale ad una stagione di chiaroscuri, più scuri che chiari, e hanno tirato alle ortiche in malo modo la possibilità di fare una post season

lunedì, 7 maggio 2018, 00:18

Avevo detto che mi dimettevo da questa rubrica, vi avevo dato l'addio. Ma non ce l'ho fatta a stare senza di voi, sono arrabbiato perché a Lucca tutti dormono o fanno finta. Allora eccomi qui con nuove rivelazioni

giovedì, 3 maggio 2018, 16:15

Chi mi conosce da tempo, sa della mia sfegatata passione per il disegno, del mio passato da “Mamma, Papà, mi voglio iscrivere all’artistico”, sono cresciuta con i pennelli in mano e perennemente sporca di tempere e scarti di matite colorate sparsi ovunque per casa, per la “gioia” di mia madre

giovedì, 3 maggio 2018, 08:57

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di un pendolare che segnala come in Toscana. nella provincia di Lucca, si abbia una situazione insostenibile con il trasporto pubblico

domenica, 29 aprile 2018, 11:16

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di Umberto Franchi, ex responsabile alla prevenzione e sicurezza Fiom Toscana, in merito alla Festa dei Lavoratori che verrà celebrata il 1° Maggio

sabato, 28 aprile 2018, 16:01

Venerdì 27 aprile continua in Piazz Santa Maria e nelle vie che la circondano la sosta selvaggia. Auto ovunque, sulle strisce pedonali, sui marciapiedi, addossate alla colonnina spartitraffico, sugli spalti, fuori e dentro porta Santa Maria, è difficile e pericoloso attraversare la piazza a piedi