Rubriche : il guercio



Che gran troiaio

lunedì, 7 maggio 2018, 00:18

Gira un sondaggio sulla popolarità del sindaco Tambellini, che presto potrebbe essere pubblicato da qualche giornale. Un crollo verticale, avrebbe perso una valanga di consensi e il suo indice di gradimento in città sarebbe ben sotto l'altezza... dei marciapiedi. Sono preoccupatissimi al Pd, come faranno i delfini a candidarsi per la successione? Oioi che sciagura. Ci penserà il segretario del partito, Renato Bonturi. Sono andato a spulciare il suo curriculum dal sito dell'amministrazione: ha fatto il runner e assistente alla produzione per la D'Alessandro e Galli al Lucca Summer Festival e poi, udite udite, il grande salto come assistente parlamentare dell'onorevole Mariani dal 2009 fino ad ora. Che lavoro svolge adesso, visto che la mitica Raffaella non è più deputata? E che ne so, chi se ne frega. Sono sicuro però che con lui la campagna di tesseramento avrà un boom. Nel senso che esploderà proprio il partito e ne rimarranno le briciole ahahahahah.

A proposito di politica, avete letto lo scoop del Tirreno? In piazza San Michele alcuni ragazzi sarebbero stati aggrediti a calci e schiaffi da coetanei che gli avrebbero gridato "Comunisti andatevene". Loro non hanno ancora denunciato alle forze dell'ordine, ma i solerti esponenti del centrosinistra hanno già fatto un comunicato per paventare il ritorno del fascismo: Aridaje! Ma pensassero a pressare il sindaco per fare qualcosa in questa città ferma al palo invece di gridare ai quattro venti le solite litanie inascoltabili. Mo' hanno davvero rotto.

La palma della cosa più folle va comunque all'assessore Mercanti, che prima caro direttore le dice che rilascerà un'intervista e poche ore dopo fa dietrofront per ordini imposti dall'alto. Da una che non se la fila nessuno mica me l'aspettavo, poteva avere un briciolo di notorietà... ma nulla. Per quanto riguarda il lavoro comunque un piano B lei ce l'ha. Dopo aver lavorato a Roma per l'onorevole Marcucci, se dovesse essere cacciata da TambIELLA andrà a lavorare al mercato antiquario con i genitori. Mica poco! Ho sempre sognato di poterlo fare io, e invece sverno come operaio in una ditta di scarpe. Grandi, a proposito, quando mi assume, che nello scrivere mi dicono tutti non me la cavo affatto male? Visto che sono entrato in argomento di soldi... quanto sarà costata la recente trasferta in Giappone guidata dal capo di gabinetto Luca Galli e dove c'erano anche il presidente del Teatro del Giglio, Giovanni Del Carlo, oltre che altri dipendenti di quel pozzo senza fondo si affaccia sull'omonima piazza? Ah saperlo.

Certo che in questa città le vecchie abitudini restano sempre a galla. Come i nomi e cognomi... sempre gli stessi! Allora vediamo un po'. Lo sa caro Grandi che il presidente dell'Istituto Boccherini e il presidente dell'Associazione musicale lucchese sono fratelli? Sì, i mitici Cattani. Un po' di sinistra, ma anche un po' di destra, un po' al centro e un po' in mezzo. Fra tutti i culturaloidi titolati che ci sono a Lucca, certo una bella coincidenza che si peschino membri della stessa famiglia per due ruoli così importanti. E magari sono anche tutti e due nel Rotary!

Ora basta... spazio al gossip. Chi è quella coppia formata da due uomini, un facoltoso industriale e un personaggio che riveste una carica pubblica, che nei salotti bene non fanno mistero della loro relazione sentimentale? E chi è quel politico locale che ha preso in giro il presidente della Camera Roberto Fico per la colf al nero scoperta dalle Iene di Italia 1 nella casa della sua compagna, ma starebbe facendo lo stesso con i suoi dipendenti? Ah saperlo.

Ed è proprio vero che per la quinta o sesta volta (abbiamo perso il conto) il concerto gratuito del Lucca Summer Festival vedrà l'esibizione di Enzo Evitabile? Noooooooooooo!!!! Vi prego! Io invece proporrei Tony Corallo, il mitico. Quello che canta "Lauretta mia, bimba adorata, la serenata te la canta papà, cara Lauretta vieni in lambretta che questa sera ti voglio baciarrrrrrrrrrrrrrrr". Sono convinto che Mimmo nostro saprà accontentarmi. Senno'... aridatece Giorgia.

Ed è vero che il giornalista Remo Santini, nonostante la sua direzione della redazione in Versilia si sussurra stia facendo aumentare la vendita delle copie, potrebbe tentare la corsa e candidarsi a sindaco di Capannori? Ah, saperlo. Va bene essere masochisti, ma fino a questo punto? Mah.

Lasciatemi concludere con un amarcord. Che fine hanno fatto l'onorevole Piero Angelini, l'ex presidente del consiglio comunale Matteo Garzella, che lo scorso anno nel test delle amministrative ha battuto una musata così pesa da non uscire più di casa per la vergogna, e l'emerito presidente del Senato Marcello Pera? Non che mi manchino eh... nessuno li rimpiange. Così, era solo per saperlo. Se qualcuno li ha avvistati mi dia notizie all'indirizzo mail ilguercio@gmail.com. Sapete, mi sono fatto la posta elettronica anche io... Scrivetemi e fate le vostre rivelazioni. Garantisco anonimato, ma astenersi perditempo. Comunque ve la posso dire come la penso? Che gran troiaio questa Lucca. Non la riconosco più.