Complesso di nuova costruzione a pochi passi dalle mura

lunedì, 14 maggio 2018, 19:22

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione-denuncia inviataci da un nostro lettore che abita sulla via Pisana a S. Angelo in Campo in merito ad un presunto forte odore di plastica bruciata che si avverte quasi tutte le notti

domenica, 13 maggio 2018, 15:32

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, questa lettera dell'ex sindacalista Umberto Franchi sulla questione relativa alla "flat-tax"

martedì, 8 maggio 2018, 12:54

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve segnalazione inviataci con due immagini da un lettore che stamani passeggiava nel centro storico

lunedì, 7 maggio 2018, 16:12

Finalmente è calata una pietra tombale sul campionato, nel peggiore dei modi purtroppo, i giovanotti rossoneri avevano la possibilità di dare un degno finale ad una stagione di chiaroscuri, più scuri che chiari, e hanno tirato alle ortiche in malo modo la possibilità di fare una post season

lunedì, 7 maggio 2018, 00:18

Avevo detto che mi dimettevo da questa rubrica, vi avevo dato l'addio. Ma non ce l'ho fatta a stare senza di voi, sono arrabbiato perché a Lucca tutti dormono o fanno finta. Allora eccomi qui con nuove rivelazioni

giovedì, 3 maggio 2018, 16:15

Chi mi conosce da tempo, sa della mia sfegatata passione per il disegno, del mio passato da “Mamma, Papà, mi voglio iscrivere all’artistico”, sono cresciuta con i pennelli in mano e perennemente sporca di tempere e scarti di matite colorate sparsi ovunque per casa, per la “gioia” di mia madre