Decori, arazzi e restauri, impara l’Arte e mettila da Parte, il passaggio del Testimone

giovedì, 3 maggio 2018, 16:15

di sandy susanna

Chi mi conosce da tempo, sa della mia sfegatata passione per il disegno, del mio passato da “Mamma, Papà, mi voglio iscrivere all’artistico”, sono cresciuta con i pennelli in mano e perennemente sporca di tempere e scarti di matite colorate sparsi ovunque per casa, per la “gioia” di mia madre.

Quando all’inizio vi parlavo di passaggio di testimone, non lo facevo per caso.

Il mio Decoratore è Settimo, una persona dall’animo gentile, apparentemente un pochino burbero come me in certe situazioni. Un Maestro veramente, di una bravura e una cultura in ambito Artistico (storia dell’arte) da far tremare molta gente laureata. Lavora molto all’estero, purtroppo in Italia la burocrazia sdegna i proprietari, e molti si arrendono ancora prima di iniziare.

Per scherzo, e nemmeno poi tanto, gli dissi tempo fa che volevo imparare a fare la decoratrice, e lui ha ascoltato la mia richiesta. Ha più di 60 anni, e quando arrivi ad una certa età, è giusto iniziare a pensare a chi passare il testimone per lasciare una traccia di quello che si è fatto nella vita. Per gli Artisti questo è più importante che girare soldi. Quando senti che qualcuno ha la tua stessa passione, lo fai, ti dedichi a trasmettere le tue conoscenze, senza troppi se e ma.

Mi sono trovata di colpo, sotto mentite spoglie, a lavorare in un cantiere, dove gentilmente ci hanno lasciato una stanza dove poter fare delle prove per decori e pavimentazioni particolari, che più avanti vi presenterò.

Tra operatori sghignazzanti nel vedere una donna a fare quello che fanno bene o male anche loro, e chi si fermava veramente del tempo a spiarci gustandosi l’embrione dello schizzo iniziale fino ad arrivare alla conclusione della rifinitura, il tempo scorre alla velocità della luce. Non senti fatica, non senti nulla, ti isoli e ti fondi con i pennelli, la tua mano diventa il prolungamento del pennello. Basta un colpo forte, qualcosa che cade, per farti fare un salto e riportarti alla realtà, con il cuore che t’arriva alla gola. Non l’avevo sentito. Guardo Settimo, stessa reazione.

La cosa che amo dei cantieri sono le canzoni di gruppo. Parte qualcuno con un fischio, dopo 3 minuti siamo in dieci, italiani, stranieri, cartongessisti, elettricisti, muratori, che cantiamo a modo nostro la stessa canzone. Non è un coro celestiale, ma è qualcosa che bene o male ti unisce. E’ bello, non ve lo so spiegare. Da li parte la risata, la burla, e il tempo passa, la mente è concentrata a mille, ma si rilassa comunque.

Ho una buona mano, anzi due, essendo una mancina corretta ho scoperto che molti ornamenti mi vengono più armonici se li faccio con la mano sinistra. Il mio cervello utilizza entrambi gli emisferi. Faticoso? Si, molto, ma ne vale la pena.

Non sono nata per stare otto ore in ufficio, mi deprime rimanere statica in un posto. Mi stanca. Adesso, alternando le due cose, bilancio meglio la mia vita e produco di più.

Paradossalmente, quando sono in cantiere, le ore passano alla velocità della luce. Non sento fame, sete, stanchezza, alle volte spengo il telefono perché voglio rimanere concentrata su quello che faccio. Esistono le mail, la segreteria telefonica, usiamola bene la tecnologia, e rallentiamo la corsa improduttiva che la vita di oggi ci impone.

Me ne sono accorta quando l’altra settimana alle 19.15 mi sento dire:- “Cocca, laviamo i pennelli, per oggi basta”, e la risposta, bizzosa come i bambini piccoli è: “Aspetta, due minuti, finisco e arrivo”. 19.40, si forse è il caso che vada a preparare cena.

Adesso ci stiamo preparando per due grossi lavori, uno su Lucca e uno su Firenze, Palazzi Storici, non vi dico altro.

Il proprietario di uno di questi immobili, un Austriaco di una gentilezza e una finezza intellettuale rare, l’altro giorno mi ha fatto una domanda a bruciapelo:- “Ma tu prevalentemente fai l’Architetto o la decoratrice?”

Io sono un’Artista. Sono imprenditrice di me stessa, e sto scegliendo di farlo con gli strumenti che la vita mi ha donato. Sono capace di organizzare una ditta, farti un preventivo veritiero in pochi giorni, spiegarti cosa si può o cosa conviene fare in poco tempo, sono capace di collegare tutto quello che è nel mio cervello, che ho studiato, a tutto ciò che è Edilizia, che è Arte, che è Passione. L’etica professionale è la gemella della Passione.

La vita è Arte. Scrivere è un’Arte, dipingere lo è, riuscire a mandare avanti aziende è Arte.

La soddisfazione è sentire la Signora di casa esclamare: oh mamma, ma è un capolavoro! E risponderle: siamo solo al fondo Signora, il bello arriva fra poco.

Ringrazio Settimo Pedonesi per questa opportunità, è un collaboratore prezioso, e un Maestro più unico che raro. Un padre si può dire. Fianco a fianco, stiamo camminando bene su una strada percorsa da pochi, ed è emozionante.

Quando sentite esclamare “Artistaaa” per strada, giratevi e guardate a chi è rivolto, il più delle volte è veramente un Artista, che sia panettiere, architetto o muratore semplice. La passione è alla base di tutto.

E non pensate che un decoro abbia poi dei costi proibitivi, o altro.

E’ un investimento sulla vostra proprietà, ne aumentate il valore e vi ritrovate una cosa vostra, esclusivamente vostra, irripetibile.

