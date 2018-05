Rubriche : pensieri rossoneri



"E' finita in tutti i sensi..."

lunedì, 7 maggio 2018, 16:12

di luca borghetti

Finalmente è calata una pietra tombale sul campionato, nel peggiore dei modi purtroppo,i giovanotti rossoneri avevano la possibilità di dare un degno finale ad una stagione di chiaroscuri, più scuri che chiari, ed hanno tirato alle ortiche in malo modo la possibilità di fare una post season, giusto come premio di fine stagione anche se le chances di fare buoni risultati come le scorso anno erano ridotte al lumicino. Faranno festa i numerosi scommettitori che hanno puntato sugli emiliani riscuotendo cifre da capogiro.

Ringraziamo tutti, staff compreso,per averci lasciato giocare nell'ultimo scalino professionistico e ringraziamo tutti i dirigenti che si sono prodigati fra mille difficoltà e dilettantismi di ogni sorta , per aver garantito il ritorno fra i professionisti dopo il fallimento del 2011. Ma per impostare e per vivere qualcosa di di diverso di dignitose salvezze, era necessario voltare pagina

Questa bella responsabilità tocca ora al duo Grassini Lucchesi che nelle interviste rilasciate fino ad oggi hanno anche fatto trasparire , oltre ai logici interessi personali, questa empatia nata con tifosi e città. Quale miglior occasione per far vedere di che pasta sono fatti uno come potenza economica e l'altro per la sua riconosciuta competenza calcistica . Da ieri siamo già nel futuro e le prime voci di probabili acquisti fanno già sognare il popolo rossonero.. Ai nuovi padroni chiediamo rispetto per la nostra storia e se le cose saranno fatte per bene siamo pronti ad esplodere come un vulcano dopo anni di inattività.

Altra grande prova di maturità del tifo rossonero ieri pomeriggio che , nonostante il risultato umiliante , ha rispettosamente ringraziato la squadra. Ai tempi attuali con tutte le repressioni e i provvedimenti restrittivi, tanto di cappello alla capacita' di resistenza di questi ragazzi che riescono a tifare anche a davanti a spettacoli deprimenti come quello di sabato pomeriggio. Ma la ruota e' girata e la depressione si trasformerà in qualcos'altro. Ne siamo certi. Lo meritiamo tutti.