Rubriche : lettere alla gazzetta



Odore di plastica bruciata, la denuncia di un abitante di S. Angelo in Campo

lunedì, 14 maggio 2018, 19:22

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione-denuncia inviataci da un nostro lettore che abita sulla via Pisana a S. Angelo in Campo in merito ad un presunto forte odore di plastica bruciata che si avverte quasi tutte le notti:

Buongiorno,

vi scrivo per mettervi a conoscenza di una questione molto grave inerente la salute pubblica, in modo che possiate valutare di interessarvene. Da alcuni mesi, nelle ore notturne (23-6 circa) e quasi tutte le notti, è presente un forte odore di materiale plastico bruciato in una vasta zona comprendente le frazioni di S Angelo, parte di S. Donato fino a Cerasomma. Alcuni residenti, allarmati, hanno più volte contattato la Polizia Municipale che, pur annunciando immediati interventi, di fatto si è presentata in un’unica occasione senza risolvere alcunché.

Nel paese di S. Angelo corre voce, che purtroppo ad oggi non siamo stati in grado di verificare, che i responsabili di questi illeciti siano noti, ma per una strana ragione non si possa intervenire.

Quanto sopra pare trovare conferma anche dalle risposte che la Polizia Municipale fornisce via telefono alle varie richieste di intervento (ci sono giunte molte segnalazioni, conosciamo il problema…). Stiamo cercando di coinvolgere l’Arpat in modo da avere quantomeno un riscontro tecnico sulla pericolosità dei fumi.

Visto che la problematica sopra descritta è senz’altro pericolosa per i residenti (a causa del rilascio di inquinanti anche molto nocivi ex. diossina), dovrebbe essere primario interesse del sindaco risolverla, in

quanto responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio. Ho ritenuto di contattare primariamente la vostra testata in quanto ritengo sia un raro esempio di giornalismo libero da condizionamenti politici ed economici; sono fiducioso quindi che possiate approfondire la situazione in modo da aiutarci per una rapida soluzione.

Lettera firmata