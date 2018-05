"Sosta selvaggia in piazza Santa Maria praticamente ogni notte"

Altri articoli in Rubriche

sabato, 19 maggio 2018, 11:23

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera fortemente critica di un pezzo redatto da una delle partecipanti alle lezioni di giornalismo. Di seguito la risposta dell'autrice Annalisa Ercolini

mercoledì, 16 maggio 2018, 11:23

lunedì, 14 maggio 2018, 19:22

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione-denuncia inviataci da un nostro lettore che abita sulla via Pisana a S. Angelo in Campo in merito ad un presunto forte odore di plastica bruciata che si avverte quasi tutte le notti

domenica, 13 maggio 2018, 15:32

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, questa lettera dell'ex sindacalista Umberto Franchi sulla questione relativa alla "flat-tax"

martedì, 8 maggio 2018, 12:54

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve segnalazione inviataci con due immagini da un lettore che stamani passeggiava nel centro storico

lunedì, 7 maggio 2018, 16:12

Finalmente è calata una pietra tombale sul campionato, nel peggiore dei modi purtroppo, i giovanotti rossoneri avevano la possibilità di dare un degno finale ad una stagione di chiaroscuri, più scuri che chiari, e hanno tirato alle ortiche in malo modo la possibilità di fare una post season