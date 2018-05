Rubriche : lettere alla gazzetta



"Tpl su gomma a Lucca, situazione insostenibile"

giovedì, 3 maggio 2018, 08:57

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di un pendolare che segnala come in Toscana. nella provincia di Lucca, si abbia una situazione insostenibile con il trasporto pubblico.



Salve, sono un pedolare volevo segnalare che in Toscana nella provincia di Lucca si ha una situazione insostenibile con il trasporto. L'azienda che ha in gestione il TPL su gomma in tutta la provincia é Vaibus e da quando è entrata a far parte di CTT Nord( dal 2012 x volontà del comune di Lucca e le altre istituzioni in seguito a bilanci negativi), ora è diventa ONE scarl, la situazione sta peggiorando di giorno in giorno perchè la manutenzione è pari a zero provocano i seguenti disagi: Interruzione di pubblico servizio perchè si saltano o si interrompono spesso le corse, i bus sono sporchissimi, rotti, ci piove dentro e pericolosi, avvolte predono a dirittura fuoco. Un esempio una vettura nota a tutta l'azienda la F7028 un Mercedes Citaro O530G acquistato da diversi anni dalla Germania, che ha 700 000km, porte che si aprono male, errori sul display della plancia di guida del conducente che non può vedere la spia della richiesta di fermata, ralla storta provocando difficoltà nelle manovre, cambio ZF rotto perchè quando cambia marcia da colpi fastidiosi, maniglie x reggersi rotte e parti taglienti, vetri che potrebbero cadere, ABS guasto, filtro gas di scarico rotto.....



Questo è solo un esempio di bus che circola a Lucca alcuni sono ancora più vecchi con addirittura 1 000 000 di km, tutti sporchi (dentro e fuori) e pericolosi perchè perdono olio, carburante, i gas di scarico entrano all'interno del abitacolo, le porte si rompono, gli pneumatici sono lisci, e alcuni non hanno la revisione e/o assicurazione, i vetri rotto sono riparati con cartone o plexiglass, la pedana per disabili non funziona, i sedili sono sporchi e rotti. molti superano i limiti delle emissioni facendofumate nere e aumentando l'inquiamento,



I bus che hanno acquistato nel 2014 sono già da buttare perchè non gli fanno manutenzione e di conseguenza sono già rotti, sporchi e pericolosi come gli altri.



Sui bus le obliteratrici spesso hanno data e orario sbagliato (come 23/2/1991) e di conseguenza sballano la validità dei biglietti specialmente quelli urbani che valgono 70 min. Si riscontrano difficoltà a reperire i biglietti perchè le rivendite non hanno a disposizione tutti i tipi di biglietti (urbano, exraurbano) e bordo non sempre si può fare il biglietto perchè il conducente o gli ha finiti o non può fare il resto o semplicemente non gli vende perchè l'azienda non retribuisce più per questo tipo di servizio. All'azienda non importa niente di tutto ciò a loro basta che i bus possano circolare in qualsiasi condizione si trovino, tutto a discapito dei pendolari che pagano il biglietto, abbonamento (che ad Agosto aumenterà ancora) per un servizio che peggiora ogni giorno, non solo a discapito dei pendolari ma anche del personale che è costretto lavorare con mezzi non idonei o addirittura che non dovrebbero circolare. Ultimamente hanno acquistato dei bus usati che sono peggio di quelli che ci sono in giro, hanno speso 5 000 000 di euro per installare in tutta la CTT un sistema di geolocalizzazione del bus, che permette al conducente di avere gli orari della linea, di chiamare i numeri di emergenza o contattare l'azienda e essa può vedere dove è il bus e contattarlo, ma questo sistema non funziona su 90% dei bus e in questo modo hanno speso soldi pubblici inutilmente.



Spesso i bus sono pieni e fuori portata massima di persone perchè non riescono a mandare un bus più grande su una determinata linea mettendo a rischio la patente del conducente e le persone che viaggiano.



In tutto questo le istituzioni locali non fanno niente lasciando il TPL locale in mano a persone che lo stanno distruggendo.



Chiedo un intervento da parte vostra perchè la situazione non è più sostenibile.



Leonardo