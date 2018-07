Rubriche



Abito da cerimonia: come essere eleganti grazie ai dettagli

sabato, 28 luglio 2018, 12:31

Quando si tratta di trovare il vestito giusto per una cerimonia scatta dentro la maggior parte di voi un senso di ansia nel capire quale sia il vestito giusto da indossare. Che sia per un matrimonio, un altro genere di cerimonia o un particolare evento, oggi andremo a vedere alcuni dettagli da seguire per essere sempre eleganti e garantirvi un ottimo stile.

Quando si parla di abbigliamento maschile l’eleganza è un fattore che viene determinato soprattutto dai dettagli, questo perché le tipologie di abito da cerimonia sono abbastanza ristrette, e la scelta non da adito a particolari fantasie. Le donne nell’abito da cerimonia hanno decisamente una maggiore scelta di generi, ma con una attenzione ai dettagli anche l’uomo può risultare elegante nel suo look in modo semplice.

Partiamo col dire che durante la cerimonia difficilmente verrete considerati troppo eleganti, ma può accadere molto facilmente il contrario. Detto questo incominciate a verificare se vi siano delle indicazioni precise sul dress code, recuperando dal biglietto di invito oppure informandovi dagli sposi stessi. Se non c’è nessuna indicazione allora potete vedere innanzitutto la location dove si terrà l’evento o cerimonia. Un matrimonio in spiaggia vi permetterà di indossare un abito destrutturato e di scegliere un colore chiaro, oppure anche uno spezzato, mentre la cerimonia in città richiede l’utilizzo di vestiti eleganti da uomo, come ad esempio l’abito scuro o la giacca doppiopetto realizzate da Boggi Milano, azienda che da decenni produce e commercia abbigliamento maschile di elevata qualità, come gli abiti sartoriali in lana, seta e lino adatti per ogni genere di esigenza e occasione. Va citato a parte l’abito a tre pezzi, che oltre alla giacca e al pantalone include anche un terzo elemento quale il gilet, utile nei momenti della cerimonia meno formali permettendovi di togliere la giacca e rimanere al contempo eleganti.

Vediamo ora in dettaglio i singoli capi che compongono l’abito, partiamo con la camicia che deve essere rigorosamente bianca o in nuance chiare, indossata sotto la giacca, in modo tale che colletto e polsini siano visibili. Questa va scelta con il collo alla coreana o collo guru, elegante e contemporaneo che non necessita nemmeno della cravatta. Il papillon è indicato soprattutto nel caso in cui utilizzate lo smoking, non va utilizzato con altre tipologie di vestiti. Per quanto riguarda la cravatta, la stessa risulta un dettaglio importante, che va scelto con cura, ma non deve risultare appariscente, evitando così colori troppo accesi e stampe stravaganti.

Per quello che riguarda le scarpe la scelta ricade tra modelli con e senza allacciatura, entrambi possono essere utilizzati per un matrimonio e in generale ad un evento elegante. Più che altro vanno scelte in base al genere di foggia e il colore. Anche i mocassini sono opzione valutabile, soprattutto nel caso in cui sia un evento si elegante ma rilassato.

Anche se sdoganata sulle principali passerelle di moda, la caviglia nuda non è del tutto appropriata per delle occasioni formali. Meglio indossare dei calzini, che risultano un elemento d’obbligo, a meno che la cerimonia o l’evento non si svolga in spiaggia dove potete optare per un paio di morbidi mocassini facili da sfilare per rimanere a piedi nudi sulla spiaggia.