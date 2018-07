Rubriche



I migliori programmi stasera in tv

venerdì, 27 luglio 2018, 10:11

In estate si sa, gli italiani preferiscono uscire la sera per prendere una boccata d’aria fresca tra un gelato e una chiacchierata tra amici e così le emittenti tv devono fare i conti con le nostre abitudini. La programmazione televisiva cambia totalmente e spesso non si riesce ad accontentare chi preferisce stare a casa alla ricerca di qualcosa di decente da vedere. Abbiamo così selezionato per voi i migliori film e spettacoli in onda stasera in tv. I programmi sono stati selezionati attraverso il sito QuestaSeraTV.

Saltiamo del tutto i primi canali che tra serie tv e fiction in replica non hanno molto da offrire per passare direttamente a Rete 4. L’emittente manda in onda “Il terzo indizio”, una manna dal cielo per gli amanti del thriller e dei casi da risolvere. Il programma si occupa di casi di violenza domestica recenti che hanno diviso l’opinione pubblica.

Sempre in casa Mediaset, sta volta su Italia 1, troviamo le nuove puntate di “Chicago Med”, la serie tv che segue le vicende dello staff del Chicago Medical Center. Non mancano pazienti da salvare e intrighi relazionali tra il personale stesso.

TV8 gioca sul sicuro con la sua raccolta delle migliori performance di “Italia’s Got Talent – The best of”. Intrattenimento puro, spettacolo, magia e divertimento sono la parola d’ordine di questo programma in cui, nella versione classica, 4 giudici hanno il compito di scegliere i migliori partecipanti.

Sul 20 non manca invece l’intrattenimento trash, quello fatto soprattutto per menti giovani ai quali per divertirsi non serve molto. Stasera la nuova emittente televisiva ci propone un classico della comicità spartana, “Animal House”. Sulla stessa scia dei più attuali “American Pie”, il film segue le vicende di alcuni ragazzi alle prese con il college.

Film dai toni ben più seri ed impostati su Rai 4 con “Attacco al potere” che affronta, nostro malgrado, una tematica molto attuale: quello degli attacchi terroristici alle città occidentali. Qui ad essere attaccata è la città di New York con un gruppo di terroristi che non si fa alcuno scrupolo pur di gettare la città nel panico.

Anche Iris tratta un tema molto serio, quello della persecuzione degli ebrei durante la seconda guerra mondiale. In breve la storia di “Defiance – I giorni del coraggio“. Siamo in Polonia, 3 fratelli ebrei scappano dai nazisti per rifugiarsi in una foresta. Lì creano un vero e proprio villaggio per accogliere tutti i fugiaschi.

Passiamo poi su Rai Movie con una commedia tutta al femminile: “The Wedding Party - Un matrimonio con sorpresa”. Un disaster movie come lo si definisce oggi che, calcando la comicità di “Una notte da leoni”, racconta la storia di 4 vecchie compagne di scuola che si ritrovano allo stesso matrimonio pur avendo delle questioni irrisolte. Inevitabilmente la situazione peggiora quando i vecchi rancori riaffiorano.

Realtime manda in onda una nuova puntata con Buddy Valastro, il noto pasticcere di New York meglio conosciuto come “Il boss delle torte”. Dopo le numerose repliche, un’occasione da non perdere per tutte le amanti (o gli amanti) del genere.

Italia 2 propone invece un classico delle notti estive, un horror recente ma comunque di qualche anno fa: “Unfriended”. Girato interamente con uno stile amatoriale, il film racconta di una videochat tra amici su Skype. Durante la conversazione improvvisamente si aggiunge al gruppo un’amica da poco suicidatasi. E’ l’inizio di una serie di terribili eventi.