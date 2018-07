Rubriche : lettere alla gazzetta



"Il futuro è dei giovani, ma diamogli una chance"

martedì, 24 luglio 2018, 22:58

di andrea meschi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera significativa e molto pungente. Inutile aggiungere che la condividiamo pienamente:

Buonasera,

mi volevo complimentare non solo con tutta la "Gazzetta", che leggo regolarmente, ma in particolare con Barbara Pavarotti per il bell'articolo "Largo ai giovani". Mi permetto di rincarare la dose da una posizione "neutrale" essendo un cinquantenne.

Non largo ai giovani, ma larghissimo, gli attuali 60-70enni hanno di fatto in mano il potere, ma sono i corresponsabili (TUTTI) della situazione disastrosa che abbiamo in Italia. Si sono resi complici delle furberie e schifezze berlusconiane per almeno dieci anni.

Per un'altra decina d'anni si sono fatti infinocchiare dagli incapaci, arroganti, supponenti e molte volte criminali della sinistra. Abbiamo visto al governo negli ultimi venti-venticinque anni il peggio del peggio e nel frattempo i poteri forti sono diventati sempre più forti, la criminalità e l'immigrazione incontrollata sono dilagati, l'economia sempre peggio (ma i ricchi sempre più ricchi...). Il popolo italiano sempre più bistrattato e messo all'angolo.

Quindi la generazione complice di questo disastro (che è riuscita a "puppare" tutto il "puppabile") se ne deve andare a fare in culo quanto prima e a partire proprio dai dirigenti e manager pubblici (peggio dei nostri non si trovano da nessuna parte del mondo). Dai giovani ci si può aspettare solo del bene, diamogli la possibilità!!!