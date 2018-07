Rubriche : lettere alla gazzetta



"Il lavoro precario e l'indecenza dei padroni"

giovedì, 19 luglio 2018, 08:49

di umberto franchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione di Umberto Franchi, ex sindacalista della Cgil, sul tema del lavoro precario e del decreto dignità.



I lavoratori italiani, nel passato (anni 70/80) avevano il mercato del lavoro più rigido e tutelato d'Europa, ed il lavoratore che veniva assunto da un'azienda faceva da 15 giorni ad un massimo di due mesi di prova e dopo passava a tempo indeterminato , il contratto a termine per un massimo di sei mesi era concesso solo per i lavori stagionali come la raccolta dei pomodori, uva, ecc...

Oggi i lavoratori italiani hanno il mercato del lavoro più precario e flessibile dell'Europa con: la Legge Biagi fatta dal governo Berlusconi - Fini - Bossi, che prevede la possibilità di 45 forme di assunzioni a tempo determinato e parziale, compreso le partite Iva, CO.CO.CO. e false cooperative, per tutte le figure di lavoro tra cui il o a chiamata giornaliera... o a sei giorni come e' avvenuto per il lavoratore morto nell'azienda del marmo a Carrara; la legge sul lavoro in appalto e subappalto fatta sempre dal governo Berlusconi e leggermente modificata dal governo Renzi nel 2016... essa da la possibilità ad un'impresa di appaltare dei lavori che svolge nella sua azienda ad un'altra azienda, la quale a sua volta subappalta ad ancora un'altra azienda , con la conseguenza che in quell'azienda vi sono operai che svolgono le stesse mansioni con quelli dipendenti dall'azienda appaltante che oltre ad avere il salario previsto dal CCNL hanno anche i salari frutto della contrattazione aziendale, mentre di norma i lavoratori dipendenti in appalto e sub appalto hanno solo i minimi contrattuali e quasi sempre sono privi di ogni tutela; il Jobs Act renziano che prevedeva dei peggioramenti per i lavoratori con i contratti a termine e l'abolizione dell'art.18 .



Ora i tre punti sopra citati restano tutti, cosa cambia con il decreto dignità? Solo questo: il periodo del contratto a termine viene ridotto da 36 a 24 mesi e i rinnovi del termine passano da cinque a quattro; il primo hanno possono assumere a termine senza dire il motivo , la casuale, da secondo ano serve la casuale e pagano lo 0,05 per cento in più di contributi; l'abolizione dell'art. 18 resta ma il giudice su ricorso del lavoratore licenziato senza giusta causa può far pagare una penalità fino d un massimo di 36 mesi anzichè 24;



Come vediamo e' solo un brodino caldo...



Allora mi chiedo: ma cosa vanno cianciando? Perchè dicono che ciò creerebbe 8 mila disoccupati? La risposta che mi do è questa: da almeno 30 anni nessun governo aveva avuto il coraggio di fare cose diverse da quelle dettate dalla Confindustria... ed è questo che i padroni non sopportano.